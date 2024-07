Frizione rumorosa cambio VW 2 CT: ecco qual è la causa

Uno dei problemi riscontrati in alcune vetture Volkswagen dotate di cambio doppia frizione 2CT è il rumore proveniente dalla zona della frizione, che può essere attribuito a vari fattori. Nei prossimi paragrafi analizziamo più da vicino il problema, concentrandoci sul volano bi-massa e sul ruolo cruciale del cuscinetto pilota. La causa del problema è stata analizzata da un portale specializzato che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket), su segnalazione di un autoriparatore: ecco come risolverlo.

IL CASO SPECIFICO: RUMORE DAL CAMBIO DOPPIA FRIZIONE 2CT VW GOLF V

Un esempio pratico di questo problema è rappresentato da una Volkswagen Golf V con codice motore BLS e circa 150.000 km all’attivo. Secondo quanto segnalato dall’autoriparatore il veicolo funziona correttamente e non presenta alcun codice di errore nella centralina del motore o del cambio. Tuttavia, il proprietario lamenta un cigolio persistente proveniente dalla zona della frizione. A prima vista, potrebbe sembrare che il volano bi-massa sia il colpevole, ma un’ispezione più approfondita rivela una realtà differente.

LA DIAGNOSI DEL PROBLEMA DI RUMORE AL CAMBIO 2CT VW

Quando l’officina ha smontato il cambio della Golf V in questione, ha scoperto che il cuscinetto pilota era piuttosto usurato. Questa usura è la causa principale del rumore percepito dal proprietario del veicolo. Infatti, un cuscinetto pilota danneggiato o logorato può causare un funzionamento irregolare dell’albero primario, generando vibrazioni e rumori anomali che si propagano attraverso il sistema di frizione e volano.

SOLUZIONE E FUNZIONE DEL CUSCINETTO PILOTA NEL CAMBIO 2CT VW

Come spiegano gli esperti di Repxpert, il cuscinetto pilota ha un ruolo fondamentale nel supportare l’estremità dell’albero primario del cambio. Questo componente è essenziale soprattutto nei sistemi di cambio a doppia frizione, dove il peso del pacco frizioni deve essere sostenuto adeguatamente. Nonostante l’albero primario sia relativamente corto e abbia un diametro generoso, senza il supporto del cuscinetto pilota si potrebbero verificare problemi di irregolarità di funzionamento e usura dell’albero.

La sostituzione del cuscinetto pilota ha risolto il problema di rumorosità nella Golf V. Questo caso sottolinea l’importanza di considerare tutti i componenti correlati quando si diagnostica un problema di rumorosità nel sistema di frizione e cambio. Spesso, la causa del rumore non è immediatamente evidente e richiede un’analisi dettagliata e un’ispezione accurata dei singoli componenti della trasmissione.