Frizione autoregolante: cosa succede se si regola manualmente?

La sostituzione di un kit frizione autoregolante può sembrare un’operazione di routine, ma richiede particolari attenzioni e l’uso di strumenti specifici per evitare problemi funzionali. È esattamente il caso affrontato nei paragrafi successivi, che prende spunto dal problema raccontato da un autoriparatore che ha sostituito un kit frizione autoregolante su una Nissan Qashqai 1.6 dCi. La causa del problema è stata analizzata da un portale specializzato che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket), su segnalazione di un autoriparatore: ecco come risolverlo.

DISCO FRIZIONE AUTOREGOLANTE SI MUOVE DOPO LA SOSTITUZIONE

Dopo aver installato il nuovo kit frizione, lo spingidisco dotato di tecnologia SAC (Self-Adjusting Clutch), e aver utilizzato l’attrezzo specifico per l’installazione (400 0237 10 o equivalente), l’autoriparatore ha notato un problema durante il controllo finale: il disco frizione rimaneva libero di ruotare anche dopo aver rimosso completamente lo strumento.

Gli esperti di Repxpert hanno spiegato che il disco e lo spingidisco sono accoppiati e regolati insieme in fabbrica, creando un’unità indivisibile. Questo accoppiamento assicura che la regolazione dell’usura della frizione sia precisa, tenendo conto dello spessore del disco e della posizione del piatto di pressione. La regolazione del sistema di recupero dell’usura non deve essere mai alterata manualmente. In caso di problemi, l’unica soluzione è utilizzare un nuovo kit frizione.

IL SISTEMA DI RECUPERO DELL’USURA SULLA FRIZIONE AUTOREGOLANTE

Il sistema di recupero dell’usura nei kit frizione SAC è estremamente preciso. Ogni step di regolazione provoca un avanzamento di soli 0,03 mm del piatto di pressione.

“Per questa ragione anche l’uso dell’attrezzo speciale richiede perizia e attenzione: occorre premere le dita della molla a diaframma tramite l’attrezzo fino a quando il coperchio tocca sul volano e non oltre. Se le dita della molla a diaframma sono premute oltre questo limite, si arriva a comprimere e talvolta deformare le molla sensore pregiudicando il funzionamento del sistema di autoregolazione.”

ERRORI COMUNI NEL MONTAGGIO DELLA FRIZIONE AUTOREGOLANTE

Un errore comune, come l’uso errato dell’attrezzo, può causare l’apertura delle molle tangenziali e lo spostamento dell’anello di regolazione, alterando lo zero geometrico del sistema. Questo può rendere impossibile il corretto funzionamento della frizione. Riportare le molle nella loro posizione originale una volta spostate non è né consentito né efficace, rendendo necessaria la sostituzione del kit.