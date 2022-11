Freni delle auto elettriche: fino a 20 kg in meno di quelli normali

Continental presenta Green Caliper una nuova pinza freni per auto elettriche per contribuire ad aumentare l’autonomia della batteria

Continental ha presentato Green Caliper, una pinza freno di nuova concezione per freni a disco delle auto elettriche. Le innovazioni principali consistono nel peso risparmiato alla massa complessiva dell’auto e nella possibilità di incrementare le dimensioni dei dischi per modelli più performanti.

FRENI PER AUTO ELETTRICHE CONTINENTAL: FINO A 20 KG IN MENO

La pinza per freni auto elettriche Continental Green Caliper è significativamente più leggera rispetto ai modelli precedenti e ha una coppia frenante residua inferiore. In combinazione con il disco del freno permette di risparmiare sino a 5 kg per ogni ruota in meno. Inoltre, spiega Continental, l’attrito ridotto tra pastiglia e disco del freno contribuiscono ad aumentare l’autonomia. A differenza dei freni di un veicolo convenzionale, quelli di un’auto elettrica vengono attivati ​​molto meno frequentemente. In oltre l’80% di tutte le decelerazioni, il freno non è necessario grazie al recupero di energia in decelerazione. Fino a circa 0,3 g di decelerazione – nell’intervallo di frenata comfort – il freno a pedale non è quasi necessario nel veicolo elettrico. Solo oltre questo punto si verifica la cosiddetta “area di miscelazione”, ovvero la transizione senza soluzione di continuità tra il recupero di energia e l’utilizzo del freno.

COME E’ FATTA LA PINZA FRENO CONTINENTAL PER AUTO ELETTRICHE

Ciò non significa che la Green Caliper Continental sia meno performante di una pinza freno convenzionale. A causa del peso aggiuntivo delle auto elettriche, la decelerazione impartita dai freni spesso deve essere ancora più elevata in base al modello. Di contro, il loro carico termico è inferiore perché il freno viene utilizzato molto meno frequentemente. Sulla scorta di queste differenze è stata sviluppata la pinza Green Caliper, in ghisa ma molto più compatta e abbinata alle pastiglie dei freni più piccole e meno spesse, visto che si consumano più lentamente, secondo il produttore. Questa combinazione ha permesso di ottenere una pinza freni di massa e dimensioni ridotte compatibile con l’installazione di un disco freno più grande.

FRENI AUTO ELETTRICHE PIU’ EFFICIENTI PER MIGLIORARE L’AUTONOMIA

“L’aumento dell’efficienza è un obiettivo primario nell’ottimizzazione dei veicoli elettrici. Minore è la perdita di energia elettrica, maggiore è l’autonomia del veicolo”, afferma Dominik Hiss, responsabile del Product Center Friction Brakes, Hydraulic Brake Systems di Continental. “I freni possono dare un contributo che finora non è stato sfruttato. Con la nuova Green Caliper, stiamo fornendo una tecnologia pronta per la produzione che contribuisce a ottimizzare l’autonomia di un’auto elettrica”.