Ford SYNC 3: come fare l’aggiornamento

Aggiornare il sistema Ford SYNC 3 è molto semplice: ecco la procedura da seguire e cosa fare in caso di imprevisti con l’installazione

L’aggiornamento del Ford SYNC 3 per i modelli che ne sono provvisti è un’operazione molto semplice come la sincronizzazione, di cui in genere si occupa la concessionaria al momento della consegna. Se ti stai chiedendo come fare l’aggiornamento del SYNC 3 sei nel posto giusto. Ecco tutte le cose da sapere sull’infotainment Ford SYNC 3 che riguardano l’aggiornamento e gli smartphone compatibili.

FORD SYNC 3 E LE APPLICAZIONI COMPATIBILI

Prima di passare alle info che riguardano l’aggiornamento del Ford SYNC 3 ti starai sicuramente chiedendo, quando sarà disponibile il Ford SYNC 4. La versione più recente del sistema che permette di utilizzare lo smartphone senza staccare le mani dal volante è già di serie ma per il momento solo sulla Mustang Mach-E che può ricevere anche gli aggiornamenti OTA. Tramite AppLink il Ford SYNC permette di controllare le funzioni delle applicazioni per smartphone compatibili con Ford SYNC attraverso i comandi vocali o al volante. A questa pagina potrai invece verificare quali cellulari sono compatibili con Ford Sync 3. Fatta questa premessa, vediamo la procedura per l’aggiornamento del SYNC 3.

FORD SYNC 3: VERIFICA DISPONIBILITA’ E INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO

Per verificare se è disponibile l’aggiornamento SYNC 3 basta inserire il numero del telaio dell’auto (si trova sul parabrezza, all’interno dello sportello guidatore e sul libretto alla lettera “E”) direttamente sul portale Ford SYNC. E seguire i passaggi di seguito:

– Se l’auto è compatibile con l’ultimo aggiornamento Ford SYNC 3 non ancora installato, è possibile scaricarlo sul pc e installare le nuove funzioni di connettività personalizzate per il modello;

– L’installazione dell’aggiornamento del software Ford SYNC, richiede l’uso di una pennetta USB (senza altri file memorizzati) su cui scaricare l’aggiornamento seguendo le istruzioni che mostrerà la piattaforma. Indicativamente scaricare l’aggiornamento del Ford SYNC e installarlo sull’auto richiede circa 30/40 minuti, ma dipende dalla velocità della connessione.

AGGIORNAMENTO FORD SYNC 3: COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI

In caso di difficoltà a scaricare il software, Ford consiglia di scaricare prima questo file zip e decomprimerlo direttamente nella penna USB, poi procedere così:

– Entra nell’auto e avvia il motore per non scaricare la batteria;

– Dopo l’attivazione del sistema SYNC 3, collega la penna USB usata per l’aggiornamento software;

– Quando il display mostra “Installazione completata” sulla pennetta USB viene generato un file di sicurezza che ti serve per la fase successiva;

– Completa l’aggiornamento caricando il file di log che troverai nella pendrive sul sito Ford.it, alla pagina dedicata alla ricerca degli aggiornamenti e segui le istruzioni per completare la procedura.