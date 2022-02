Ford Puma 1.0: soluzione al rumore dalla ruota anteriore

Come risolvere il rumore dalla ruota della Ford Puma 1.0: la soluzione nel bollettino tecnico per le officine

La Ford Puma 1.0 è l’auto del difetto di cui parleremo in questo articolo. Se durante la guida si sente un rumore proveniente dalla ruota anteriore, quasi sicuramente si tratta dell’anomalia riportata in un bollettino destinato alle officine di riparazione. Nei paragrafi successivi parleremo del problema in dettaglio e come risolvere, ricordandovi però che se l’auto è coperta dalla garanzia del Costruttore è sempre meglio rivolgersi alla rete ufficiale che dovrebbe conoscere il problema, o in caso contrario mostragli questo articolo.

RUMORE DALLA RUOTA DELLA FORD PUMA 1.0

Il bollettino tecnico del rumore dalla ruota sulla Ford Puma 1.0 è stato realizzato da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Ecco il contenuto della nota informativa per gli autoriparatori e gli indizi collegati al problema:

– Il problema è stato riscontrato nelle Ford Puma 1.0 dal 2020 in poi;

– Il difetto si manifesta come “un rumore schioccante dal supporto del cuscinetto della ruota anteriore”;

– La diagnosi del rumore si può effettuare durante la partenza in prima o in retromarcia;

COME RISOLVERE IL RUMORE DELLA FORD PUMA IN PRIMA E RETROMARCIA

Secondo gli esperti dell’autoriparazione, il rumore dalla ruota della Ford Puma è provocato dalla mancanza di sigillante per il giunto scanalato dell’albero di trasmissione. La procedura per risolvere il problema consigliata alle officine, nei passaggi principali, prevede di:

– Sollevare l’auto;

– Rimuovere il bullone di fissaggio del mozzo della ruota;

– Estrarre il semiasse, pulire le scanalature di semiasse e supporto cuscinetto della ruota con detergente freni e asciugare con aria compressa;

– Applicare il sigillante alle scanalature e verificare l’assenza di olio e grasso sulla superficie;

CONSIGLI RIPARAZIONE FORD PUMA CON RUMORE DALLA RUOTA

Per quantificare in modo più preciso il fermo auto il bollettino tecnico del Ford Puma, specifica che il sigillante richiede un tempo di asciugatura di 1,5 ore a temperatura ambiente. A questo chiaramente va aggiunta la manodopera necessaria a stacco-riattacco di semiasse/i nei supporti cuscinetto della ruota. Infine, come nella maggior parte delle operazioni in cui avviene lo smontaggio del bullone di fissaggio del mozzo ruota, è consigliato il montaggio di un nuovo bullone.