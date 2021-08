Ford Mondeo: il tasto luci emergenza si blocca, ecco la soluzione

La soluzione alle luci di emergenza della Ford Mondeo non sempre dipende da guasti ma da un errore di assemblaggio: ecco come risolvere

La Ford Mondeo con luci emergenza bloccate è un problema poco diffuso tra le auto recenti ma sui modelli Ford il montaggio della plancia ha richiesto la diffusione di un bollettino tecnico con la soluzione del difetto. Il problema non è di poco conto visto che al tasto delle “4 frecce” si ricorre per svariati motivi, in genere quando l’ingombro dell’auto ostacola la circolazione degli altri veicoli e in caso di panne. Il problema non si risolve montando un tasto luci emergenza Ford di ricambio. Se hai una Ford Mondeo con tasto frecce emergenza bloccato e vuoi sapere come eliminarlo, in questo articolo riportiamo le informazioni ufficiali da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket.

FORD MONDEO CON TASTO “4 FRECCE” BLOCCATO

Diversamente da quanto accade di solito, il tasto bloccato delle luci di emergenza Ford non soffre di usura precoce. Normalmente i difetti al tasto delle 4 frecce sono legati a:

– Relè 4 frecce bloccato;

– Tasto danneggiato che non si inserisce;

– Connettore surriscaldato con danni da calore e principi di fusione;

– Fusibile frecce di emergenza bruciato;

Nel caso delle Ford Mondeo prodotte dal 2014 in poi, il difetto si presenta quando il tasto delle 4 frecce resta bloccato se premuto.

BOLLETTINO FORD MONDEO SU TASTO LUCI DI EMERGENZA

La soluzione al problema delle 4 frecce sulla Ford Mondeo si risolve facilmente senza alcuna sostituzione se il difetto non è collegato ad eventuali danneggiamenti tra quelli precedenti. Il bollettino tecnico Ford 20150713 spiega che, se l’interruttore luci di emergenza è bloccato quando viene premuto, potrebbe dipendere dalla bocchetta centrale di ventilazione del cruscotto installata in maniera errata. Il funzionamento dell’interruttore luci di emergenza quindi è semplicemente ostruito. Basta smontare e rimontare correttamente la bocchetta centrale del cruscotto e l’interruttore delle luci di emergenza.

LUCI DI EMERGENZA, 4 FRECCE O HAZARD: QUANDO USARLE?

Nella guida di tutti i giorni non sempre si ha ben chiaro quando utilizzare le 4 frecce. L’uso più frequente è per parcheggiare in doppia fila, ma è sbagliato! Ne approfittiamo quindi per ricordare i casi in cui vanno usate le luci di emergenza correttamente:

– Servono ad avvertire altri veicoli che seguono di possibili problemi meccanici;

– Si possono accendere in caso di colonne improvvise di veicoli, quando procediamo, per avaria, troppo lentamente, o costretti a una sosta di emergenza (per avaria o malessere);

– Se l’auto è in posizione pericolosa per avaria, incidente o altre cause di forza maggiore. Durante il tempo strettamente utile a mettere o togliere il triangolo si accendono le luci di emergenza. Ricordate che le 4 frecce assorbono molta energia, quindi lasciarle accese con l’auto spenta per molto tempo farà scaricare la batteria. Inoltre, indossate il gilet ad alta visibilità ogni volta che scendete dall’auto in avaria e per posizionare il triangolo di emergenza.