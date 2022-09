Ford Ka con problema cambio 5a e retromarcia: la soluzione

Il problema alla 5a marcia e alla retromarcia del cambio Ford è abbastanza diffuso: ecco cosa fare se le marce non entrano secondo il bollettino ufficiale

Un problema al cambio manuale Ford è il motivo per cui molti proprietari di diversi modelli chiedono consiglio sui forum dedicati. In questo articolo parleremo proprio del cambio marce difficile o impossibile con la Ford Ka e come risolverlo. La soluzione di cui pareremo nei prossimi paragrafi è tratta dal bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

PROBLEMA AL CAMBIO FORD: LE MARCE NON ENTRANO

Se è difficile cambiare le marce con una trasmissione manuale, il problema può dipendere da svariate cause, ma più frequentemente quando il kit frizione è usurato. Al crescere del chilometraggio e in base allo stile di guida poi possono insorgere svariati altri problemi che si manifestano sempre con le marce che non entrano (non si innestano), “grattano” o non si riesce a passare da una marcia all’altra in aumento e in scalata. Se invece si tratta difettosità di alcuni componenti, il problema non è imputabile al conducente o a normale usura, come nel bollettino tecnico diffuso alla rete autorizzata che riguarda il cambio Ford Ka difettoso.

CAMBIO FORD KA CON PROBLEMA ALLA 5^ E ALLA RETRO

Il difetto a cui è stato dedicato il bollettino tecnico ufficiale riguarda un diffuso problema alla 5a marcia del cambio Ford manuale. Le operazioni di seguito sono specificamente riferite alla Ka, ma basta una veloce ricerca sul web per accorgersi che l’anomalia sembra verificarsi anche su altri modelli. La soluzione consigliata alle officine autorizzate si riferisce ufficialmente a:

– Ford Ka+ prodotte dal 2016 in poi;

– motore 1.2i con cambio manuale 5 marce;

– difetto riscontrabile come cambio marcia difficile o impossibile quando si innesta la 5a marcia. Cambio marcia difficile o assente quando si innesta la retromarcia.

LA SOLUZIONE AL PROBLEMA DEL CAMBIO MARCIA FORD

Il problema alla 5° marcia e alla retromarcia del cambio Ford è provocato dal sincronizzatore della 5a e della retromarcia difettosi. La rete ufficiale pertanto è invitata ad adottare come soluzione del bollettino Ford 20-2091 le seguenti operazioni:

– sostituzione dell’albero di uscita del cambio;

– sostituzione dell’assieme della quinta marcia;

– verifica danneggiamenti dei componenti adiacenti.

In caso di problemi al cambio, a molti clienti spesso viene sconsigliato di procedere alla riparazione, poiché l’incertezza dei danni e la necessità di aprire il cambio farebbero lievitare i costi. Ma bisogna tenere in considerazione anche che la soluzione alternativa a cui si ricorre spesso (un cambio usato di recupero) non sempre assicura garanzie di longevità. Quindi, se il vostro meccanico non riesce ad individuare subito il problema, mostrategli queste informazioni e solo dopo deciderete quale strada intraprendere, in base ai preventivi ottenuti e alle condizioni generali dell’auto.