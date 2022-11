Ford Focus con rumore al minimo dalla plancia: come risolvere

I rumori della Ford Focus dalla plancia possono dipendere da vari fattori: ecco la soluzione se provengono dal lato passeggero

Il rumore al minimo della Ford Focus proveniente dalla plancia è un difetto che la rete ufficiale conosce bene. La soluzione di cui pareremo nei prossimi paragrafi è tratta dal bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

RUMORI DALLA PLANCIA DELL’AUTO: LE CAUSE PIU’ FREQUENTI

Prima di parlare del bollettino tecnico con la soluzione al rumore Ford Focus dalla plancia, è bene ricordare che i rumori dalla plancia dell’auto possono avere diverse cause. Ad esempio:

– se un’auto è parcheggiata a lungo all’aperto ed esposta al sole e al gelo, le plastiche possono subire invecchiamento precoce, cambiano aspetto e forma. Di conseguenza tendono a perdere la loro naturale flessibilità e a produrre scricchiolii quando si passa su buche, binari del tram o asfalto irregolare;

– se un’auto è nuova, potrebbe aver subito lo smontaggio di parti della plancia per riparazioni o anche un richiamo del Costruttore. I rumori che nascono potrebbero dipendere o dall’imperfetto accoppiamento delle parti, da viti non serrate alla giusta coppia o anche dall’assenza di spessori di gomma anti-vibrazioni che nelle fasi rimontaggio vengono smarriti.

RUMORE AL MINIMO FORD FOCUS: QUANDO SUCCEDE

Il rumore al minimo della Ford Focus che proviene dalla plancia, nella zona del passeggero anteriore invece è stato identificato in un preciso periodo di produzione e legato all’assenza di alcuni elementi di bloccaggio. La soluzione del bollettino tecnico Ford è stata consigliata in particolare se l’auto ha queste precise caratteristiche:

– Ford Focus 1.5 TDCI Turbo con filtro antiparticolato;

– produzione dal 2018 in poi;

– difetto manifestato come rumori e/o vibrazioni nel vano passeggeri a motore freddo e/o regime motore tra 1500-2000 giri/min.

RUMORE DALLA PLANCIA FORD FOCUS: LA SOLUZIONE DEL BOLLETTINO TECNICO

La soluzione individuata e proposta alla rete ufficiale del Costruttore con il bollettino tecnico Ford Ford 21-2026 consiste nel bloccare i tubi del riscaldatore poiché la vibrazione e il rumore provengono da là. La soluzione al problema è “montare una doppia clip sui tubi del riscaldatore”. Se il vostro meccanico non riesce ad individuare subito il problema, mostrategli queste informazioni.