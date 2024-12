Fiat Panda con fari anabbaglianti difettosi: causa e soluzione

I fari anabbaglianti sono fondamentali per la sicurezza di guida, specialmente tra il tramonto e l’alba o in condizioni di scarsa visibilità, quando l’uso è obbligatorio. Tuttavia, la Fiat Panda, oltre ad essere l’utilitaria più venduta per oltre un decennio è anche la più afflitta da un diffuso guasto ai fari anabbaglianti (sinistro, destro o ambo i lati) senza che vengano registrati errori nella centralina. Nei prossimi paragrafi parliamo delle cause, la diagnosi del problema e come risolverlo.

IL DIFETTO AI FARI DELLA FIAT PANDA 2° E 3° SERIE

Chi acquista una Fiat Panda della seconda serie “169” (dal 2004 al 2012) o una Fiat Panda terza serie “312” (dal 2012 in poi) potrebbe notare, aprendo il cofano motore, che sul retro dei fari sono stati aggiunti dei relè. È l’indizio inequivocabile di una riparazione non convenzionale, ma efficace, effettuata sicuramente a garanzia scaduta, poiché comporta l’alterazione dell’impianto elettrico dell’auto, per risolvere il problema dei fari anabbaglianti durante la guida.

CAUSE POSSIBILI DEI FARI FIAT PANDA CHE NON FUNZIONANO

La causa più comune di questo problema è imputabile al surriscaldamento di un connettore sulla centralina della rete di bordo situata nel vano piedi, sul lato anteriore sinistro, dove è situata la centralina portafusibili della Fiat Panda. Con il passare del tempo, i fili di dimensioni inadeguate si surriscaldano fino a deformarsi o creare segni di bruciatura sul connettore.

Il problema, potrebbe essere ulteriormente accentuato dall’utilizzo di lampadine non adatte, con una potenza maggiore a quella consigliata (H4 60/55W). Nel video qui sotto spieghiamo perché le lampadine si bruciano spesso su alcune auto.

DIAGNOSI GUASTO FARI FIAT PANDA

Per escludere altre cause comuni ai fari della Fiat Panda che non si accendono si passa prima dai controlli di routine e poi a quelli specifici consigliati dal bollettino tecnico Hella:

Controllare l’integrità delle lampadine e verificare che non siano bruciate o danneggiate. Verificare i collegamenti dei cavi e assicurarsi che non ci siano interruzioni, falsi contatti o precedenti modifiche sul retro dei fari. Ispezionare i fusibili relativi ai fari anabbaglianti e sostituirli se necessario. Individuare sul retro della piastra porta fusibili, scollegare e ispezionare il connettore grigio a 10 PIN (fig.2) della centralina della rete di bordo nella foto. Controllare lo stato dei pin, in particolare i PIN 7 (cavo grigio-nero) e PIN 8 (cavo grigio) e verificare eventuali segni di bruciatura o danneggiamento.

Se i cavi e i contatti del connettore sono bruciati, è la conferma di surriscaldamento dovuto a un passaggio di corrente anomalo.

SOLUZIONE DEL PROBLEMA FARI FIAT PANDA

Una volta identificata la causa del guasto, procedere con il ripristino dei cablaggi eventualmente danneggiati e la sostituzione del connettore grigio. Essendo un problema molto diffuso, FCA ha messo a disposizione della sua rete un kit di ripristino dei fari per la Fiat Panda codice 71745167. Se il vostro autoriparatore di fiducia non riesce a venire a capo del problema, mostrategli queste informazioni.