Ferrari Purosangue: ecco come funzionano le Sospensioni TASV a 48V

Ferrai Purosangue potrebbe essere considerato un azzardo dai puristi, e in quanto tale, la Casa di Maranello non si è risparmiata con soluzioni innovative. Sulle caratteristiche e il prezzo del crossover Ferrari si è detto già tanto, ecco perché in questo approfondimento vogliamo parlare in particolare delle sospensioni attive Ferrari a 48V dette anche TASV (TrueActive Spool Valve). Ecco come funzionano.

SOSPENSIONI FERRARI PUROSANGUE 48V E DIFFERENZE CON ADATTIVE E PNEUMATICHE

Le sospensioni attive della Ferrari Purosangue potrebbero letteralmente annullare gli effetti fisici legati alla dinamica di guida, come beccheggio e rollio laterale. Farlo però significherebbe eliminare quei segnali che trasmettono al guidatore fondamentali sensazioni, come l’accelerazione laterale in una curva. Ferrari sostiene che avrebbe potuto tranquillamente rendere neutro l’assetto della Purosangue, ma ha preferito mantenere un pizzico di rollio. Tutti gli altri vantaggi in comfort e stabilità attiva del telaio invece restano. Attenzione però a non confondere le sospensioni attive Ferrari TASV a 48V con le sospensioni adattive o quelle pneumatiche. Vediamo le differenze:

le sospensioni pneumatiche regolano l’altezza e la risposta degli ammortizzatori in base allo stile o al programma di guida in maniera progressiva. In genere funzionano ad aria e richiedono un certo tempo per le regolazioni;

regolano l’altezza e la risposta degli ammortizzatori in base allo stile o al programma di guida in maniera progressiva. In genere funzionano ad aria e richiedono un certo tempo per le regolazioni; le sospensioni adattive invece agiscono prevalentemente sul funzionamento degli ammortizzatori auto, variando la taratura delle valvole.

COME SONO FATTE LE SOSPENSIONI ATTIVE DELLA FERRARI PUROSANGUE

Le sospensioni della Ferrari Purosangue sono state sviluppate da Multimatic in collaborazione con gli ingeneri di Maranello per combinare le funzioni di comfort di marcia e stabilità. Due caratteri antagonisti, che trovano sintonia grazie a:

una centralina per ogni ammortizzatore, che gestisce il funzionamento in base ai segnali provenienti dai sensori inerziali dell’auto;

per ogni ammortizzatore, che gestisce il funzionamento in base ai segnali provenienti dai sensori inerziali dell’auto; un motore 48V che aziona ogni 5 centesimi di secondo lo stelo dell’ammortizzatore;

che aziona ogni 5 centesimi di secondo lo stelo dell’ammortizzatore; un albero a vite senza fine azionato dai motori 48V che agisce sullo stelo;

azionato dai motori 48V che agisce sullo stelo; modulo di raffreddamento a liquido per centralina e motore 48V;

per centralina e motore 48V; la molla elicoidale, ancora presente, ma che contribuisce prevalentemente al comfort di guida, mentre la rigidezza è affidata al controllo elettronico.

COME FUNZIONANO LE SOSPENSIONI 48V DELLA FERRARI PUROSANGUE

Ferrari dichiara che con le sospensioni attive 48V il peso è aumentato di circa 45 kg in più rispetto a un sistema tradizionale adattivo. A questo poi va aggiunto anche il peso della batteria da 48 V, che è presente comunque come batteria ausiliaria sulle auto più accessoriate. In base agli input che il modulo di controllo riceve, i motori 48V possono abbassare o aumentare l’altezza dello stelo ogni 0,05 secondi con una forza di oltre 500 kg. Grazie a questo sistema la Ferrari riesce a contrastare i trasferimenti di carico e il movimento della scocca, annullando quasi il rollio laterale e sostando il carico sugli pneumatici, come afferma la Casa di Maranello. Tant’è che la Purosangue non ha bisogno di barre antirollio.