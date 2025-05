Errore Adattamento Cambio EGS6 PSA: ecco la soluzione

Share on:

La crescente complessità dei sistemi di trasmissione automatica, sempre più diffusi anche su auto di segmenti più popolari e dimensioni ridotte, ha posto nuove sfide anche ai tecnici più esperti. Uno degli esempi di questo trend è rappresentato dal cambio robotizzato EGS6 (Electronique Gestionnée à 6 rapports). Una delle criticità che può emergere dopo interventi di sostituzione o manutenzione riguarda l’impossibilità di completare con successo la procedura di adattamento del cambio, con la comparsa di specifici codici errore che indicano un’anomalia nella calibrazione. Nei prossimi paragrafi analizziamo nel dettaglio la natura di questo problema, le sue cause – spesso sottovalutate – e soprattutto le corrette procedure da seguire in officina, secondo il bollettino tecnico realizzato da una nota azienda specializzata in componenti, attrezzature e supporto tecnico per autoriparatori.

PROBLEMA: QUANDO L’ADATTAMENTO DEL CAMBIO EGS6 NON VA A BUON FINE

Dopo l’installazione o la revisione di un cambio EGS6, ampiamente adottato su diversi modelli del gruppo PSA – come Peugeot 308, 508, Citroën C4, C5 e altri dotati del propulsore 1.6 HDI, può accadere che la centralina non consente il completamento della fase di apprendimento adattivo del sistema. In casi del genere, la diagnosi elettronica segnala comunemente due codici di errore:

P1800 . Malfunzionamento del circuito dell’interruttore di sicurezza di interblocco frizione

. Malfunzionamento del circuito dell’interruttore di sicurezza di P0949. Apprendimento adattivo del cambio automatico non completato

A prima vista, questi errori potrebbero far pensare a un guasto della frizione automatica, a una centralina difettosa o addirittura a un errore nella mappatura. Tuttavia, l’origine del malfunzionamento è spesso molto più banale ma insidiosa: un semplice scambio dei connettori elettrici dei servomotori.

LA CAUSA NASCOSTA: CONNETTORI SIMILI, SOLUZIONE FACILE

Il cambio EGS6 utilizza due attuatori elettromeccanici per il comando delle marce. Ognuno è collegato a un servomotore dedicato tramite un connettore a 3 pin. Il problema nasce dal fatto che entrambi i connettori appaiono identici esternamente. Non sono dotati di alcuna differenziazione visiva evidente o di accorgimenti che ne impediscano l’inversione. Questo comporta che, durante l’installazione, si corre il rischio – anche per un tecnico esperto – di invertire inavvertitamente i collegamenti elettrici tra i due servomotori.

Una volta invertiti, il sistema diagnostico del veicolo riceve segnali errati sulla posizione delle marce o lo stato del cambio, e di conseguenza impedisce il completamento dell’adattamento. Il veicolo può rimanere bloccato in modalità d’emergenza, oppure impedire completamente l’avvio del motore.

SOLUZIONE ADATTAMENTO CAMBIO EGS6

Secondo il bollettino tecnico pubblicato da Repxpert, la prima azione da intraprendere in presenza dei codici P1800 o P0949 è la verifica accurata dei connettori dei servomotori. Il controllo va fatto con il cambio smontato oppure con una buona visibilità dei connettori, seguendo lo schema elettrico specifico del modello in questione.

Una volta appurato l’eventuale scambio, basta riposizionare correttamente i connettori e riavviare la procedura di adattamento tramite diagnosi. In moltissimi casi, questo semplice passaggio è sufficiente per risolvere completamente il problema e portare il cambio in condizioni operative corrette.

BUONE PRATICHE IN OFFICINA PER PREVENIRE ERRORI

Per prevenire il ripresentarsi di questo errore, gli autoriparatori più esperti adottano diversi accorgimenti e trucchi. Ad esempio: