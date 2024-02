Dove trovo il codice OEM della mia auto?

Se sei un appassionato di motori o anche un automobilista meticoloso a cui piace occuparsi personalmente di piccole riparazioni in fai da te, sicuramente avrai sentito parlare del Codice OEM del Costruttore auto. Ma cosa significa esattamente e perché è così importante saperlo trovare? In questo articolo vediamo nel dettaglio il significato del Codice OEM auto, dove trovarlo e perché è utile per l’acquisto di ricambi.

COSA È IL CODICE OEM DELL’AUTO

Prima di tutto, è importante chiarire cosa significa il codice OEM dei Costruttori auto. Il termine OEM è l’acronimo di Original Equipment Manufacturer, ovvero il produttore originale dell’auto o dei suoi componenti. Il Codice OEM auto è un identificatore univoco assegnato a ciascun componente dell’auto dal suo produttore originale.

Quindi non riguarda solo il Costruttore del veicolo, ma anche tutti i suoi fornitori e come spieghiamo più sotto anche i produttori di ricambi equivalenti cosiddetti “non originali”. Questi ricambi sono prodotti da aziende che operano nell’Independent Aftermarket (IAM) e non hanno accordi diretti con i Costruttori o i fornitori di primo equipaggiamento. Si può comprendere quindi l’importanza del Codice OEM auto che è cruciale per identificare esattamente ogni componente o ricambio adatto ad una singola auto. Nei paragrafi seguenti vediamo come fare.

DOVE TROVO IL CODICE OEM DELL’AUTO E DEI RICAMBI

Ora che sappiamo cos’è, passiamo a capire come e dove trovare il codice OEM auto. Su alcuni veicoli, la targhetta identificativa dell’auto applicata su diversi punti del telaio (ad esempio nel vano motore, nei pressi del volante, nel bagagliaio, etc.) riporta tra le informazioni che si trovano anche sul libretto di circolazione (Costruttore, Numero di Telaio, Massa a vuoto e a pieno carico, Tipo Motore, Versione, etc.), anche un numero che serve ad identificare tutti i codici OEM dei ricambi per quel veicolo.

Tuttavia esistono anche altri modi per trovare il codice OEM tramite la targa o il VIN (Vehicle Identification Number). Il VIN è infatti il modo più utilizzato anche dagli autoriparatori e dai ricambisti per individuare con certezza i ricambi per un veicolo tramite le banche dati dei distributori di ricambi. Ecco altri modi efficaci per sapere come trovare i codici OEM delle Case auto:

leggere il codice OEM sul ricambio è il modo più semplice per conoscere l’identificativo esatto del componente. Tuttavia, potrebbe essere necessario smontare alcune parti dell’auto se il pezzo non è facilmente accessibile, se il numero OEM è nascosto o se il componente è racchiuso all’interno di un assemblato di parti.

è il modo più semplice per conoscere l’identificativo esatto del componente. Tuttavia, potrebbe essere necessario smontare alcune parti dell’auto se il pezzo non è facilmente accessibile, se il numero OEM è nascosto o se il componente è racchiuso all’interno di un assemblato di parti. trovare il Codice OEM auto online dalle banche dati (ad esempio ci sono per BMW – Mini; Ford; Stellantis; Hyundai – Kia; Mercedes Benz; Toyota – Nissan – Honda; etc.) permette di sapere qual è il codice OEM senza smontare il pezzo . Non tutte le piattaforme però offrono informazioni dettagliate o potrebbero non essere aggiornate in caso di variazione di fornitore dei ricambi come per i database a pagamento.

(ad esempio ci sono per BMW – Mini; Ford; Stellantis; Hyundai – Kia; Mercedes Benz; Toyota – Nissan – Honda; etc.) permette di sapere qual è . Non tutte le piattaforme però offrono informazioni dettagliate o potrebbero non essere aggiornate in caso di variazione di fornitore dei ricambi come per i database a pagamento. trovare il Codice sul sito del produttore del ricambio OEM o IAM. Bisogna fare molta attenzione però perché non sempre i numeri corrispondono e nel prossimo paragrafo vi spieghiamo perché.

A COSA SERVE IL CODICE OEM SUI RICAMBI AUTO

Ora che hai compreso come trovarlo, è il momento di capire perché è importante saper leggere il Codice OEM quando si tratta di acquistare ricambi auto. Come abbiamo già anticipato, utilizzando il codice OEM si è sicuri di acquistare il componente esatto per una specifica auto. Vi ricordiamo però che due auto della stessa Marca, Modello, Anno e Allestimento non hanno sempre gli stessi Codici OEM, perché potrebbe non essere così quando:

per la stessa auto il Costruttore ha adottato parti che hanno le stesse caratteristiche ma da fornitori OE diversi ;

; se la stessa auto prevede due soluzioni tecnologiche diverse , molto frequente nelle parti che riguardano il sistema frenante, il sistema di alimentazione, il sistema di lubrificazione, e così via.

, molto frequente nelle parti che riguardano il sistema frenante, il sistema di alimentazione, il sistema di lubrificazione, e così via. se il Costruttore interviene per risolvere un problema di difettosità o affidabilità, con un ricambio modificato che ha un nuovo codice OEM;

Inoltre conoscere il codice OEM auto permette di sapere anche se un ricambio auto equivalente all’originale è adatto al montaggio sull’auto. Questo perché i produttori di ricambi equivalenti indicano sempre a quale codice OEM sono associati i codici ricambi equivalenti.