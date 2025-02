Dacia Duster fa un rumore strano in avviamento: qual è la causa?

Share on:

Uno dei problemi frequenti con la Dacia Duster, modello HJD prodotto tra il 2017 e il 2021, che può manifestare un rumore insolito all’avviamento, accompagnato talvolta dal motorino di avviamento che gira a vuoto. Nei prossimi paragrafi analizziamo i sintomi, la causa e la soluzione del difetto.

CAUSE DEL RUMORE QUANDO SI AVVIA LA DACIA DUSTER

Secondo il bollettino tecnico di Hella, una delle cause principali di questo malfunzionamento è il blocchetto d’accensione difettoso dove si inserisce la chiave. Un’anomalia in questo componente può impedire il corretto innesto del motorino di avviamento con il volano del motore, causando così il fenomeno dello “starter che gira a vuoto”. In alcuni casi, se il problema persiste, il motorino di avviamento potrebbe danneggiarsi prematuramente.

ALTRE CAUSE DI RUMORI STRANI ALL’AVVIAMENTO DEL MOTORE

Tuttavia, oltre al blocco d’accensione, altre cause possono generare rumori anomali durante l’avviamento della Dacia Duster, tra cui:

Motorino di avviamento usurato o difettoso : con il tempo, il pignone del motorino di avviamento può subire un’usura eccessiva, impedendo un corretto innesto con il volano.

: con il tempo, il pignone del motorino di avviamento può subire un’usura eccessiva, impedendo un corretto innesto con il volano. Cablaggio e collegamenti elettrici compromessi : cavi danneggiati, connessioni ossidate o interruzioni nel circuito elettrico possono causare un errato funzionamento del sistema di avviamento.

: cavi danneggiati, connessioni ossidate o interruzioni nel circuito elettrico possono causare un errato funzionamento del sistema di avviamento. Batteria scarica o inefficiente: una tensione insufficiente può impedire al motorino di avviamento di operare con la necessaria potenza, generando rumori di trascinamento o rotazioni incomplete. In questo articolo vedi come misurare l’assorbimento della batteria.

SOLUZIONE AL RUMORE IN AVVIAMENTO CON LA DACIA DUSTER

Per risolvere il problema del rumore all’avviamento della Dacia Duster, il bollettino tecnico consiglia di seguire una procedura diagnostica mirata: