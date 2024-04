Costi di riparazione auto: i Brand più economici e più cari in 10 anni

I costi di riparazione e manutenzione di un’auto sono aspetti che pochi acquirenti indagano quando si sceglie l’auto nuova. Fino a qualche anno si scoprivano solo al primo tagliando, ma con la tendenza delle Case auto a fornire la manutenzione inclusa per i primi anni dall’immatricolazione, la sorpresa è ulteriormente rimandata. Un recente sondaggio condotto da Consumer Reports ha chiesto ai suoi associati, i dettagli sui costi di manutenzione e riparazione in officina in 10 anni e ha stilato la classifica dei Brand più economici e quelli più cari.

L’IMPATTO DI GARANZIA E MANUTENZIONE GRATUITA

Innanzitutto crediamo sia necessario fare qualche precisazione, poiché come abbiamo raccontato nei Report Aftermarket di SicurAUTO.it, i costi di manutenzione possono cambiare molto se:

ci si rivolge alle reti ufficiali delle Case auto o alle reti indipendenti ;

alle ; si utilizzano ricambi originali o equivalenti ;

; la manutenzione riguarda auto ICE, benzina, Hybrid o elettriche , in questa indagine ancora valida abbiamo messo a confronto i costi ufficiali dei tagliandi di 10 modelli più venduti;

, in questa indagine ancora valida abbiamo messo a confronto i costi ufficiali dei tagliandi di 10 modelli più venduti; Tesla non pone condizioni sulla manutenzione ordinaria ai fini della Garanzia, ma la consiglia solamente presso i suoi Service. Chi non la fa non rischia di perdere la garanzia, come accade invece per tutti gli altri Brand;

Al netto di queste considerazioni, il sondaggio di Consumer Reports riporta un’interessante valutazione sui Brand che hanno comportato una spesa maggiore o minore durante 10 anni di proprietà negli USA. Vediamo nel dettaglio i risultati.

TESLA IL BRAND CHE FA SPENDERE MENO IN MANUTENZIONE

L’analisi di Consumer Reports ha rivelato che, nel corso di 10 anni, i proprietari delle auto Tesla hanno speso meno di tutti gli altri. Tuttavia il report non riporta ulteriori dettagli sul numero di interventi eseguiti, rispettando o meno il piano di manutenzione ordinaria consigliato dal Costruttore, che previsto anche da Tesla. Inoltre è l’unico Brand che vende esclusivamente auto elettriche, quindi con meno componenti da sostituire ai tagliandi.

Altro fattore emergente dall’analisi vede invece i proprietari dei Brand premium europei spendere molto di più in costi di manutenzione e riparazione in 10 anni, rispetto ai Brand di Costruttori USA. “In 10 anni, i modelli Mercedes-Benz costano più del doppio di manutenzione e riparazione rispetto a quelli Lincoln”, ha commentato Steven Elek, a capo del programma di analisi dei dati automobilistici di Consumer Reports. Tuttavia, non è il Brand che fa spendere di più in assoluto.

MANUTENZIONE AUTO: NEI PRIMI 5 ANNI FINO AL 25% DELLA SPESA

Scrutando la classifica dei Brand in base ai costi di manutenzione e riparazione auto in 10 anni realizzata da Consumer Reports possiamo coprire un dato interessante: entro i primi 5 anni, gli automobilisti USA spendono dal 15% al 29% della spesa totale in 10 anni. Ciò significa che dal 6° al 10° anno, la manutenzione auto pesa di più sul bilancio complessivo. Secondo l’analisi di CR i primi 5 Brand che fanno spendere meno in 10 anni sono:

Tesla : 4.035 $ ;

: ; Buick : 4.900 $ ;

: ; Toyota : 4.900 $ ;

: ; Lincoln : 5.040 $ ;

: ; Ford: 5.400 $;

Mentre all’estremo opposto i 5 Brand auto che fanno spendere di più in 10 anni sono:

Land Rover : 19.250 $ ;

: ; Porsche : 14.090 $ ;

: ; Mercedes Benz : 10.525 $;

: 10.525 Audi : 9.890 $ ;

: ; BMW: 9.500 $;

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.