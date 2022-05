Costi auto: gli italiani hanno speso il 16% in più nel 2021

Acquisto veicoli e carburante sono le principali voci di costo per gli italiani, in calo nel 2021 solo l’assicurazione

La spesa degli italiani per acquistare e mantenere le auto nel 2021 è cresciuta a 180 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec, la maggiore rassegna internazionale di attrezzature per officine e aftermarket.

LA SPESA PER GLI AUTOVEICOLI VALE IL 10% DEL PIL 2020

Nel 2021 in Italia la spesa per l’acquisto e l’utilizzo degli autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus) è stata di oltre 180 miliardi di euro, che equivalgono al 10,2% del Pil dello scorso anno. La cifra spesa nel 2021 è superiore del 15,7% rispetto a quella del 2020, anno che aveva maggiormente risentito degli effetti della pandemia da Covid-19. I dati citati emergono da uno studio realizzato dall’Osservatorio Autopromotec, la più specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico dal 25 al 28 maggio 2022 presso il quartiere fieristico di Bologna dove presenteremo il report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori”. Un’ampia analisi realizzata da SicurAUTO.it con la collaborazione del Main Sponsor LKQ RHIAG e i Technical Sponsor, ARVAL Italia e Repower, che abbiamo anticipato con l’indagine sulle città più electric friendly d’Italia.

MAGGIORI AUMENTI NELLA SPESA PER GLI AUTOVEICOLI IN ITALIA

Dopo il calo registrato nel 2020 in conseguenza delle restrizioni per il contenimento della pandemia, nel 2021 tutte le voci di spesa del settore auto sono tornate a salire, con l’unica eccezione di quella per le assicurazioni Rc Auto, che hanno subito una diminuzione. Con l’allentamento graduale delle restrizioni nel corso del 2021 gli italiani hanno ripreso a spostarsi, determinando un forte aumento del consumo di carburanti, in crescita di oltre il 30% rispetto al 2020. La ripresa della mobilità sulle lunghe percorrenze ha portato a un incremento rilevante anche della spesa per i pedaggi autostradali (+23% al confronto con il 2020) e degli pneumatici (+16,5%).

QUANTO HANNO SPESO GLI ITALIANI NEL 2021 E PER COSA

Tra le voci considerate, quella più cospicua è la spesa per i carburanti, con 59 miliardi di euro pagati nel 2021 per benzina, gasolio, gpl e metano (+32,1% rispetto al 2020). A seguire c’è la spesa per:

– l’acquisto di nuovi autoveicoli (44 miliardi di euro, +11,9% sul 2020);

– la manutenzione e riparazione dei mezzi, quasi 35 miliardi di euro (+6,2% rispetto al 2020);

– le assicurazioni, oltre 17 miliardi di euro;

– ricoveri e parcheggi (quasi 10 miliardi, in aumento del 12,9% sul 2020);

– le tasse automobilistiche (6,5 miliardi, +16% rispetto al 2020);

– i pedaggi autostradali (6,1 miliardi, in crescita del 23%);

– gli pneumatici (2,5 miliardi di euro, +16,5% sul 2020).