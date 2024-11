Codici QR Monroe, Ferodo, Jurig e MOOG: info utili sui ricambi

Share on:

DRiV, azienda importante nel settore aftermarket automobilistico, ha annunciato un’innovazione per i professionisti del settore: l’introduzione di codici QR avanzati sulle confezioni dei prodotti dei marchi Ferodo, Jurid, Monroe, MOOG, Engine Expertise e Walker. Questa nuova funzionalità offre un accesso veloce a una vasta gamma di informazioni digitali, tra cui disegni tecnici, istruzioni di montaggio e dettagli sui prodotti senza più l’utilizzo di un catalogo cartaceo, ma con la visualizzazione rapida di tutto ciò che serve a portata di un clic, sul proprio dispositivo mobile.

CODICI QR: INFORMAZIONI A PORTATA DI MANO

Scansionando il codice QR presente sulle scatole dei prodotti Ferodo, Jurid, Monroe (info sulla marca), MOOG, Engine Expertise e Walker, gli utenti possono accedere a una serie di risorse digitali progettate per semplificare e velocizzare le riparazioni:

istruzioni di montaggio dettagliate: le istruzioni di montaggio, precedentemente disponibili solo in formato cartaceo, sono ora accessibili online in oltre 25 lingue. Questa digitalizzazione non solo favorisce la sostenibilità ambientale, ma centralizza anche tutte le informazioni tecniche su un’unica piattaforma;

disegni tecnici specifici per veicolo: grazie alla collaborazione con HaynesPro di Infopro Digital Automotive, un database automobilistico completo, gli utenti possono accedere ai disegni tecnici necessari per una specifica installazione o riparazione. Inserendo i dettagli del veicolo (marca, modello, anno e motore), l'interfaccia digitale guiderà l'utente passo dopo passo attraverso il processo.

Oltre a istruzioni e disegni tecnici, i codici QR offrono accesso a:

numeri di riferimento dei pezzi

video tecnici;

termini di garanzia;

informazioni sul marchio;

promozioni in corso;

webinar tecnici gratuiti.

CODICI QR: I VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Le funzionalità dei codici QR offrono numerosi vantaggi per i professionisti del settore automobilistico:

risparmio di tempo: l’accesso immediato alle informazioni riduce i tempi di ricerca e semplifica il processo di riparazione;

maggiore precisione: i disegni tecnici dettagliati e le istruzioni specifiche per il veicolo garantiscono riparazioni accurate ed efficienti;

aumento della produttività: la disponibilità di informazioni complete e aggiornate consente ai tecnici di lavorare in modo più efficiente e produttivo;

verifica dell'autenticità: la funzione di verifica dell'autenticità del prodotto protegge i clienti dai rischi di prodotti contraffatti;

sostenibilità ambientale: la digitalizzazione delle informazioni contribuisce alla riduzione dell'uso di carta.

CODICI QR: DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE

L’introduzione dei codici QR avanzati da parte di DRiV rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione del settore automobilistico. Marijn Staal, Senior Manager Training and Technical Services per Garage Guru, DRiV EMEA, sottolinea l’importanza di questa innovazione: “I nostri codici QR per gli imballaggi sbloccano una serie di informazioni importanti che possono aiutare gli utenti a trovare rapidamente i pezzi giusti, a eseguire riparazioni complete e di alta qualità e a proteggere se stessi e i propri clienti dai rischi dei prodotti contraffatti, il tutto senza dover scaricare un’app sul proprio telefono“.

L’utilizzo dei codici QR si sta diffondendo rapidamente in diversi settori, e l’industria automobilistica non fa eccezione. DRiV si posiziona in uno scenario privilegiato di questa tendenza, offrendo ai professionisti del settore un’esperienza informativa completa e accessibile. Questa innovazione dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni digitali che semplificano il lavoro dei professionisti e migliorano l’esperienza del cliente finale.