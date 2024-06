Manutenzione e riparazione auto: 42,5 miliardi spesi nel 2023

Nel corso del 2023, l’Italia ha registrato una spesa straordinariamente in crescita per la manutenzione e la riparazione delle autovetture, raggiungendo la cifra record di 42,5 miliardi di euro. Un conto che si presenta in saldo positivo (+20,6%) rispetto ai 35,3 miliardi di euro spesi nel 2022. Questi dati sono stati evidenziati da un’indagine condotta dall’Osservatorio Autopromotec, il centro di ricerca di Autopromotec, la principale fiera internazionale dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico.

SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO NEL 2023

Il trend di crescita dei costi è stato particolarmente evidente per il terzo anno consecutivo, che si è manifestato anche nella spesa degli automobilisti. Le cause di questo incremento sono molteplici e complesse, dovute anche all’impatto dell’inflazione. L’aumento della spesa di manutenzione e riparazione auto, secondo l’indagine, è dovuto anche a un aumento del 13% nelle attività di officina, un dato che riflette la maggiore frequenza e intensità degli interventi di manutenzione richiesti dagli automobilisti italiani.

Questo incremento è stato accompagnato da un contestuale aumento dei prezzi per i servizi di autoriparazione. Secondo l’Istat, nel corso del 2023, i prezzi per le attività di manutenzione e riparazione dei veicoli sono aumentati del 4,9% su base annua, una crescita influenzata significativamente dall’inflazione generale che ha interessato il Paese.

TREND COSTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO IN ITALIA

L’analisi dell’Osservatorio Autopromotec sottolinea inoltre come il 2023 abbia rappresentato un anno di piena ripresa rispetto ai periodi di contrazione economica vissuti nel 2020 (quando ha raggiunto il minimo con 27,1 milioni di euro) e nel 2021. In questo periodo la spesa per la manutenzione e la riparazione auto è scesa notevolmente, attestandosi al di sotto dei 30 miliardi di euro. L’uscita dalla crisi del Covid ha visto un ritorno alla quotidianità, agli spostamenti e alle abitudini di spesa degli italiani, con una conseguente impennata nei costi associati alla manutenzione dei veicoli.

INDEPENDENT AFTERMARKET ITALIANO RESILIENTE

L’aumento della spesa, sebbene possa apparire oneroso per i consumatori, ha avuto un impatto positivo sul settore dell’aftermarket automobilistico IAM, stimolando l’attività economica nel settore dell’autoriparazione. Tuttavia, resta fondamentale monitorare attentamente l’andamento dei prezzi e l’efficienza delle attività di officina, per evitare che l’aumento dei costi possa provocare un’inversione di tendenza nei prossimi mesi.

La crescita registrata testimonia anche la resilienza del settore IAM italiano, capace di adattarsi anche in contesti economici complessi e in evoluzione, vedi l’accesso ai dati tecnici RMI e le altre battaglie per i diritti alla riparazione di cui parliamo nel nostro 3° Report Aftermarket.