Codici di guasto DTC Volkswagen: la lista degli errori OBD2

Nel mondo della diagnostica automobilistica vengono utilizzati i codici DTC (Diagnostic Trouble Code) per identificare anomalie nei vari sistemi del veicolo rilevati attraverso la porta OBD-II. Per un meccatronico riconoscere rapidamente il significato di questi codici significa effettuare una rapida diagnosi del problema e individuare la relativa riparazione. In realtà ormai le attrezzature di diagnosi auto più evolute forniscono tutte le descrizioni necessarie. Nei prossimi paragrafi riportiamo per i lettori appassionati di motori quali sono i codici di guasto DTC Volkswagen.

COSA SONO I CODICI DI GUASTO DTC

I DTC sono codici standardizzati o proprietari che indicano guasti specifici rilevati dalle centraline elettroniche (ECU) di bordo. Ogni codice fornisce un’informazione precisa su quale componente o funzione sta riscontrando un problema. Volkswagen, come la maggior parte dei costruttori, adotta:

Codici OBD-II standard (norma SAE J2012 / ISO 15031-6) per sistemi motore e trasmissione;

(norma SAE J2012 / ISO 15031-6) per sistemi motore e trasmissione; Codici specifici VAG (Volkswagen-Audi Group) per funzioni avanzate come climatizzazione, infotainment, ABS, ecc.

COME SI LEGGONO I CODICI GUASTO DTC?

Un codice DTC è solitamente composto da 5 caratteri: una lettera seguita da quattro numeri. Ad esempio: P0299

Lettera (1° carattere) indica il sistema coinvolto : P = Powertrain (motore e trasmissione) – B = Body (carrozzeria, comfort) – C = Chassis (telaio, freni, sterzo) – U = Network (comunicazione tra centraline);

: P = (motore e trasmissione) – B = (carrozzeria, comfort) – C = (telaio, freni, sterzo) – U = (comunicazione tra centraline); Primo numero (2° carattere), 0 = Codice generico OBD-II – 1 = Codice specifico Volkswagen /VAG;

– /VAG; Secondo numero (3° carattere) indica l’area funzionale : 1 = Controllo aria e carburante – 2 = Sistema di iniezione aria/combustibile – 3 = Accensione o misfire – 4 = Controllo emissioni ausiliarie – 5 = Velocità del veicolo e controllo ausiliari – 6 = ECU e relè ;

: 1 = Controllo – 2 = Sistema di aria/combustibile – 3 = o misfire – 4 = Controllo ausiliarie – 5 = del veicolo e controllo ausiliari – 6 = ; Ultimi due numeri (4° e 5° carattere) indicano il guasto.

I PRINCIPALI GRUPPI DI CODICI DTC VOLKSWAGEN

In Volkswagen possiamo suddividere i DTC nei seguenti grandi gruppi:

Codici “P” – Powertrain che riguardano il motore, la trasmissione e i sistemi correlati. Alcuni esempi:

P0299 – Pressione turbo insufficiente;

– Pressione turbo insufficiente; P0171 – Miscela aria/carburante troppo magra (banco 1);

– Miscela aria/carburante troppo magra (banco 1); P0420 – Efficienza catalizzatore sotto soglia;

Come riconoscerli: iniziano sempre con P, il secondo carattere è spesso 0 (codice OBD standard), seguito da numeri 0–6.

Codici “B” – Body che riguardano elementi della carrozzeria, elettronica comfort e sicurezza (airbag, serrature, climatizzatori). Alcuni esempi:

B1000 – Errore modulo airbag;

– Errore modulo airbag; B2000 – Problema centralina comfort;

Codici “C” – Chassis, interessano ABS, ESP, servosterzo elettronico, sospensioni attive. Alcuni esempi:

C1234 – Sensore ABS anteriore destro fuori specifica;

– Sensore ABS anteriore destro fuori specifica; C1112 – Errore modulo controllo stabilità;

Codici “U” – Communication Network, segnalano problemi di comunicazione tra centraline (CAN-Bus, LIN-Bus, MOST). Alcuni esempi:

U0100 – Perdita comunicazione con ECU motore;

– Perdita comunicazione con ECU motore; U1123 – Comunicazione dati comfort interrotta;

Codici Specifici Volkswagen (VAG Proprietari), spesso codici esadecimali in formato diverso, di tipo:

XXXXX (5 cifre), ad esempio 17964, 00575;

Oppure anche gruppi di errori definiti internamente (ad esempio nei software VCDS o ODIS). Alcuni esempi: