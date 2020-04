Cavo rotto apertura cofano motore: cosa fare

Cosa fare quando il cofano motore è bloccato: le cause e le soluzioni del cavo rotto di apertura cofano motore

Il cavo rotto del cofano motore è un inconveniente che quando capita, lo fa in emergenza, come la batteria scarica per inutilizzo dell’auto, il rabbocco di liquido radiatore o peggio un principio di incendio. Dopo una sosta forzata per l’emergenza Coronavirus, l’apertura del cofano motore bloccata può verificarsi soprattutto sui veicoli più datati parcheggiati all’aperto. Vediamo cosa fare se il cofano motore non si apre e i casi in cui il cavo di apertura del cofano motore è rotto o bloccato.

CAVO APERTURA COFANO BLOCCATO: COSA FARE IN EMERGENZA

Tutte le auto in circolazione sono dotate di una serratura cofano motore con gancio di sicurezza: è il motivo per cui il cofano motore si apre in due fasi. Bisogna prima tirare la leva nei pressi del volante, zona ginocchia (controllare il manuale dell’auto per maggiore sicurezza) e poi sganciare dall’esterno il cofano dal gancio di sicurezza. Le cause di un cofano motore che non si apre possono essere diverse, come anche un piccolo tamponamento che ha piegato la staffa frontale. Ma le più diffuse sono:

– ossidazione della serratura nel tempo che non è stata lubrificata con grasso;

– cavo rotto serratura cofano motore.

Prima di allarmarsi pensando che il cavo del cofano motore è rotto, bisogna assicurarsi che non si tratti solo di ossidazione del meccanismo a scatto che sta sotto al cofano. Se provando a tirare la leva dall’abitacolo il cofano motore non si solleva, è importante non forzare la leva di apertura accanto al volante. I passaggi da seguire sono:

– avvicinarsi al frontale e provare a sollevare il cofano motore aiutando il funzionamento del tirante che potrebbe essere ossidato. In questa fase potrebbe essere necessario farsi aiutare da qualcuno che tira la leva nell’abitacolo mentre sollevate il cofano;

– se il cofano si solleva, svincolare il gancio di sicurezza come al solito;

– è fondamentale in questa fase non richiudere il cofano, ma pulire con spray sbloccante eventuali ossidazioni sulla serratura del cofano motore bloccata e applicare grasso, preferibilmente bianco di tipo nautico.

CAVO ROTTO COFANO MOTORE: COME APRIRLO DALL’ABITACOLO

Se il tentativo precedente di aprire il cofano motore bloccato non va a buon fine, bisogna controllare se il cavo di apertura del cofano motore è rotto. La conferma ce la dà la leva nell’abitacolo: se è più lenta del solito, vuole dire che si è staccata dal tirante. Il caso più semplice può verificarsi se il tirante di apertura è spezzato subito dopo la leva. Per aprire il cofano motore agendo dall’abitacolo, sarà sufficiente armarsi di:

– una pila;

– un paio di pinze;

– qualche cacciavite, chiavi esagonali o torx se è necessario smontare la leva sotto la plancia per farsi spazio.

Dopo averla individuata, può essere necessario smontare la leva che apre il cofano motore, per separare il cavo dal meccanismo. Se si riesce subito a trovare il cavo di acciaio rotto subito dietro la leva di apertura del cofano, non resta altro da fare che afferrarlo con le pinze e tirare per sbloccare la serratura del cofano. Lo ricordiamo, anche se è scontato, che bisognerà provvedere alla sostituzione del cavo cofano motore rotto.

CAVO ROTTO COFANO MOTORE: COME APRIRLO DALL’ESTERNO

Quando il cofano motore è bloccato ma il cavo di apertura è collegato alla leva nell’abitacolo, è probabile che il tirante sia spezzato all’attacco con la serratura del vano motore. In tal caso, prima di vedere cosa fare, sappiate che la procedura può cambiare molto in base al modello e che potrebbe essere molto più sicuro chiedere aiuto in officina. Per aprire il cofano motore se la serratura è bloccata o il cavo è spezzato, si possono tentare due strade:

1. Cercare di azionare il tirante della serratura nel cerchio rosso con un gancio lungo (esempio una gruccia di acciaio modellata a uncino), manovrato dalla parte inferiore del paraurti;

2. Se il radiatore ostacola qualsiasi manovra, si può tentare, con l’aiuto di un’altra persona, a sollevare il cofano mentre l’altra persona spinge in basso il bordo del paraurti con estrema cautela. Bisognerà cercare di ottenere lo spazio sufficiente a introdurre la chiave adatta a svitare i dadi che normalmente sono ai lati della serratura, in corrispondenza del fregio dell’auto.

E’ evidente che questa seconda procedura è più complessa ed è consigliabile solo se bisogna aprire il cofano motore bloccato in caso di estrema emergenza. Altrimenti è preferibile rivolgersi in officina per evitare di fare danni. Anche in questo caso bisognerà sostituire la serratura o il tirante se danneggiati, ricordandosi che, se la serratura è stata allentata dal telaio, potrebbe venire meno la funzione di blocco di sicurezza. Quindi se doveste successivamente raggiungere l’officina, ricordate di ancorare il cofano motore al paraurti con una corda di sicurezza, per assicurarvi che non si apra all’improvviso durante la guida.