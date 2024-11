Carbonbacter di Tecnecofiltration: nuovo filtro abitacolo multi strato

Share on:

Tecnecofiltration, azienda operante nel settore della filtrazione, introduce Carbonbacter, un filtro abitacolo progettato per garantire un ambiente interno salubre e privo di inquinanti. Questo prodotto moderno è il risultato di un costante impegno nella ricerca e sviluppo, volto a migliorare la qualità dell’aria all’interno dei veicoli. Dopo due anni di sviluppo, il nuovo dispositivo è pronto a entrare nel mercato.

CARBONBACTER DI TECNECOFILTRATION: SOSTENIBILE E ACCESSIBILE

L’innovazione ha guidato Tecnecofiltration nel delineare il filtro abitacolo Carbonbacter, un prodotto pensato per distinguersi in termini di prestazioni e sostenibilità. L’azienda investe costantemente nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per la filtrazione. Questo nuovo filtro abitacolo è frutto di due anni di lavoro dedicati al miglioramento della filtrazione dell’aria, con l’obiettivo di offrire un prodotto efficace, sostenibile e accessibile.

CARBONBACTER DI TECNECOFILTRATION: TECNOLOGIA MULTI STRATO PER FILTRAZIONE AVANZATA

Carbonbacter di Tecnecofiltration si distingue per la sua struttura multistrato che combina diversi materiali per una protezione completa. Fra questi ci sono:

Fibra: il primo strato di fibra trattiene le particelle inquinanti di dimensioni maggiori, come polvere, polline e particolato;

Carboni attivi: il secondo strato, composto da granuli di carbone attivo, assorbe gas nocivi, cattivi odori e idrocarburi presenti nell'aria. La struttura porosa dei carboni attivi offre un'ampia superficie di assorbimento, garantendo un'efficace rimozione degli inquinanti gassosi;

Fibra anti-microbica: il terzo strato di fibra anti-microbica combatte la formazione di batteri e allergeni, preservando la salubrità dell'aria all'interno dell'abitacolo.

CARBONBACTER DI TECNECOFILTRATION SOSTITUISCE IL FILTRO ADPLUS

Carbonbacter di Tecnecofiltration è stato sviluppato per sostituire il precedente filtro abitacolo antibatterico ADPlus. Questa decisione è stata presa perché la nuova tecnologia permette di realizzare un filtro ai carboni attivi con proprietà antibatteriche. Inoltre, Carbonbacter offre le stesse prestazioni di filtrazione e antibattericità del prodotto ADPlus, ma a un prezzo più competitivo.

A dimostrazione di ciò, l’azienda promette che il nuovo Carbonbacter offre numerosi vantaggi per la salute e il benessere degli occupanti del veicolo. Di seguito un carrellata di quelli che sono ritenuti dall’azienda degli ottimi punti di forza:

Protezione dagli inquinanti atmosferici: il filtro trattiene efficacemente polveri sottili (PM10 e PM2,5), gas nocivi e idrocarburi, proteggendo i passeggeri dall’inquinamento atmosferico;

eliminazione dei cattivi odori: i carboni attivi neutralizzano i cattivi odori, garantendo un ambiente più fresco e piacevole all'interno dell'auto;

azione antibatterica e antiallergica: la fibra anti-microbica previene la proliferazione di batteri e allergeni, riducendo il rischio di reazioni allergiche e problemi respiratori;

migliore qualità dell'aria: l'azione combinata dei diversi strati filtranti assicura un'aria più pulita e salubre all'interno dell'abitacolo, contribuendo al benessere e al comfort dei passeggeri;

sostenibilità ambientale: CARBONBACTER è realizzato con materiali sostenibili e rispettosi dell'ambiente.

“Nello specifico, questo nuovo prodotto andrà a sostituire il filtro abitacolo antibatterico ADPlus già da noi sviluppato diversi anni fa, che porteremo ad esaurimento togliendolo dal mercato. Questa operazione è possibile perché oggi, grazie al lavoro di ricerca e sviluppo fatto, disponiamo della tecnologia necessaria per produrre un filtro ai carboni attivi anche antibatterico. Ma non solo, in termini di costo il nuovo prodotto CARBONBACTER garantisce le stesse identiche performance di filtrazione e antibattericità del prodotto ADPlus ma ad un prezzo più competitivo”, riferisce Tecnecofiltration.

In sintesi, Carbonbacter di Tecnecofiltration rappresenta un nuovo approdo nel campo della filtrazione abitacolo. La sua tecnologia multistrato, l’azione antibatterica e la sostenibilità ambientale lo rendono una scelta ben ponderata per chi desidera proteggere la propria salute e quella dei propri passeggeri, disponendo di un ambiente interno – promette l’azienda – pulito e fresco.