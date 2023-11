BWM Serie 5 con rumore e ticchettio girando il volante: la soluzione

Il problema del rumore dalla BMW Serie 5 girando il volante sembra essere piuttosto diffuso e noto, al punto che la Casa ha diramato un bollettino dedicato alla soluzione del difetto. L’anomalia si verifica come un ticchettio dalle ruote anteriori alla rotazione del volante. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre, vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se il problema non si risolve facilmente e la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

POSSIBILI CAUSE DI RUMORI QUANDO SI GIRA IL VOLANTE

Prima di parlare in dettaglio dei rumori nel bollettino tecnico BMW, è bene precisare che ci sono molte possibili cause che potrebbero creare un’avaria. Ad esempio:

livello basso del liquido idraulico a causa di una perdita (per i veicoli dotati di servo-assistenza idraulica);

a causa di una perdita (per i veicoli dotati di servo-assistenza idraulica); aspirazione di aria nella pompa che provoca il rumore quando si gira il volante;

che provoca il rumore quando si gira il volante; filtro idroguida , se presente, difettoso o sporco;

, se presente, difettoso o sporco; bassa pressione della pompa idraulica;

della pompa idraulica; scatola sterzo da revisionare;

da revisionare; organi della sospensione usurati o danneggiati;

usurati o danneggiati; interferenze degli elementi del gruppo ruota e freni.

La valutazione di tutte le componenti deve essere sempre affidata a un auto riparatore esperto in officina.

BMW SERIE 5 CON TICCHETTIO DALLE RUOTE

Il rumore alle ruote delle BMW Serie 5 si verifica nello specifico in determinate condizioni:

BMW Serie 5 serie F10/F11 con periodo di produzione da gennaio 2010 a giugno 2017 ;

serie con periodo di produzione ; Il difetto si verifica con “ticchettio dall’assale anteriore in fase di sterzata”.

L’immagine del mozzo ruota qui sotto è a scopo esemplificativo.

SOLUZIONE RUMORE RUOTE IN STERZATA BMW SERIE 5

La soluzione ai rumori dalle ruote della BMW Serie 5 consiste nella “Lubrificazione della superficie di contatto fra il cuscinetto ruota e la sede del cuscinetto ruota”. Per i dettagli dell’intervento l’autoriparatore può fare riferimento al bollettino tecnico ufficiale BMW NL 49305537-08 destinato alla rete autorizzata.