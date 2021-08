BMW Serie 3: come risolvere il rumore metallico dallo scarico

La soluzione al rumore metallico dallo scarico della BMW Serie 3 è condivisa anche con altri modelli: sintomi, soluzione e bollettino tecnico ufficiale

Il rumore metallico dallo scarico della BMW Serie 3 è un problema molto diffuso soprattutto tra i modelli equipaggiati con il motore diesel 2.0. La soluzione adottata è esattamente la stessa anche per svariati altri modelli BMW con rumore metallico al minimo proveniente dal pavimento o dallo scarico dell’auto. A questo problema infatti la rete ufficiale BMW ha dedicato un bollettino tecnico specifico di cui parleremo nei prossimi paragrafi con le informazioni ufficiali da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Leggi questo articolo e mostra la soluzione al tuo meccanico.

BMW SERIE 3 CON RUMORE METALLICO DALLO SCARICO

Il rumore metallico al minimo delle BMW Serie 3 è un problema che interessa vari modelli di cui si parla molto in forum e gruppi social dedicati. Quindi anche se la tua auto è diversa dal modello specifico di cui parla la procedura ufficiale BMW, continua a leggere poiché potrebbe riguardare anche la tua auto. Se a una diagnosi frettolosa, il rumore metallico al minimo potrebbe essere associato al normale logorio dei supporti e silent block, in realtà la soluzione definitiva al problema è molto lontana. Tant’è che spesso e volentieri si rischia di sostituire ricambi a caso. Un primo tentativo per provare a risolvere il rumore dallo scarico infatti è stringere i bulloni degli elementi della linea di scarico. Ma il tentativo si è rivelato a volte solo temporaneo o inefficace.

COME RISOLVERE IL RUMORE ALLO SCARICO DELLA BMW SERIE 3

La difficoltà ad individuare il problema e la soluzione è dovuta anche all’assenza di errori in centralina, per cui la diagnosi passa necessariamente per un controllo del sottoscocca sul ponte. Quando il rumore è avvertibile prevalentemente al minimo con l’auto ferma o guidando a bassa velocità e assomiglia molto a un ronzio proveniente dall’impianto di scarico, allora è consigliabile far verificare il flessibile dello scarico. Il difetto è stato riscontrato in particolare sulle BMW Serie 3 2.0D 16V Turbo con filtro antiparticolato prodotte tra il 2005 e il 2014. Il difetto individuato nel flessibile danneggiato infatti è risolvibile con la sostituzione completa dello scarico. Secondo quanto diffuso alle officine in realtà il problema si può risolvere anche con la sostituzione del flessibile danneggiato, utilizzando però un ricambio modificato e più resistente alle sollecitazioni.

IL BOLLETTINO TECNICO PER IL RUMORE ALLO SCARICO DELLA BMW SERIE 3

Il rumore metallico dallo scarico della BMW Serie 3, come ci risulta da svariate segnalazioni su social e forum potrebbe riguardare anche altri modelli. Ma se la tua auto è stata prodotta fino al 2014, per la BMW Serie 3 2.0d, la rete ufficiale ha diffuso il bollettino tecnico BMW NL 55162231-08. Se l’officina non riesce a venire a capo del problema mostragli questo articolo!