Bmw Serie 2 Active Tourer: soluzione comandi volante difettosi

L’innovazione tecnologica ha reso i veicoli sempre più sofisticati, offrendo comfort e funzionalità che fino a qualche anno fa sembravano impensabili. Tuttavia, questa complessità può a volte portare a guasti inaspettati. È il caso della BMW Serie 2 Active Tourer, modello F45, prodotta tra il 2014 e il 2017. Diversi proprietari hanno segnalato una serie di malfunzionamenti che, a una prima analisi, possono sembrare scollegati tra loro, ma che in realtà hanno un’unica radice: il volante multifunzione. Segnalazioni di guasti al cruise control o al selettore di marcia sono diventate sempre più frequenti, creando disagi e preoccupazioni.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER: PERCHÉ I TASTI SUL VOLANTE NON FUNZIONANO?

La chiave per risolvere un problema è sicuramente una diagnosi tramite OBD accurata presso un’officina meccatronica. Un’attenta analisi dei sistemi elettronici, spesso supportata dal codice di guasto 030410, ha permesso di risalire alla vera causa dei malfunzionamenti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il problema non risiede nei singoli componenti del Cruise Control o del selettore di marcia, ma in un difetto a monte, legato al cuore del sistema di controllo: il volante multifunzione. La criticità è stata individuata in due componenti specifici che, nel tempo, possono non funzionare correttamente: la molla elicoidale e il fascio di cavi del volante.

SOLUZIONE VOLANTE BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER DIFETTOSO

Per ripristinare il corretto funzionamento di tutti i sistemi coinvolti, il bollettino tecnico realizzato da Hella per le officine, afferma che è necessaria la sostituzione della molla elicoidale e del fascio di cavi all’interno del volante. Questo intervento, sebbene sembri banale, richiede competenza e strumentazione specifica per evitare ulteriori danni. Non si tratta di una riparazione “fai da te”, ma di un intervento tecnico che deve essere eseguito da professionisti del settore.

L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI A PROFESSIONISTI

Alla luce di quanto emerso, la raccomandazione è una sola: affidarsi a professionisti qualificati. È fondamentale contattare una concessionaria o un’officina autorizzata BMW. Solo in questo modo si può essere certi che l’intervento sia eseguito a regola d’arte, utilizzando ricambi originali e seguendo le procedure previste. La tempestività nella risoluzione del problema ripristina le funzionalità del veicolo, ma garantisce anche la sicurezza e la serenità alla guida, ricordandovi che al centro del volante c’è l’airbag, che può aiutare a salvare una vita in caso d’incidente e pertanto deve essere smontato e rimontato secondo le procedure previste dalla Casa costruttrice.