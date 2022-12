Audi con freno a mano elettrico bloccato: come risolvere

Ecco come risolvere in caso di bloccaggio del freno di stazionamento elettrico Audi A3: il bollettino tecnico ufficiale

Un problema al freno di stazionamento elettrico, che ormai tutti continuano a chiamare freno a mano elettrico, può essere molto frequente, come vedremo nei prossimi paragrafi. Tuttavia il freno di stazionamento elettrico che si blocca sull’Audi A3 ha richiesto un bollettino tecnico dedicato per la rete delle officine autorizzate del Brand. Nei paragrafi successivi parleremo del difetto in dettaglio e del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre, vi ricordiamo che se l’auto è coperta dalla garanzia del Costruttore è meglio rivolgersi alla rete ufficiale che dovrebbe già conoscere il problema.

FRENO A MANO ELETTRICO BLOCCATO: COSA FARE IN EMERGENZA

Il freno di stazionamento elettrico ha rimpiazzato già da diversi anni il tradizionale freno a mano con meccanismo a funi d’acciaio, che invece continua ad essere la soluzione dal minore costo sulle auto più popolari. Senza ancora considerare le anomalie che possono verificarsi per un mal funzionamento interno al sistema, il tallone d’Achille del freno di stazionamento elettrico sta proprio nel fatto che per essere inserito e disinserito, ha bisogno di energia elettrica. Ciò significa che in caso di panne per la batteria auto scarica, sarà più difficile anche spostarla, se la tensione batteria è troppo bassa. Bisognerà conoscere la procedura di sblocco manuale della leva del cambio automatico (qui ad esempio come sbloccare la leva cambio della Fiat 500X) e del freno di stazionamento elettrico, di solito descritte nel libretto di istruzioni. Ovvio poi che bisogna ricordarsi di mettere in sicurezza l’auto con dei cunei sotto le ruote per impedirne il movimento in entrambe le direzioni.

AUDI CON FRENO A MANO BLOCCATO

Il problema al freno di stazionamento elettrico Audi potrebbe non essere causato dalla batteria, ma dalla centralina elettronica che comunica anche con ABS ed ESC. Il bollettino in questione si riferisce in particolare a:

– Audi A3 dal 2012 al 2018;

– problema riscontrato al freno di stazionamento elettrico Audi: “durante la partenza del veicolo il freno di stazionamento elettrico non si disattiva e/o si verifica un malfunzionamento del sistema di arresto automatico”;

COME RISOLVERE IL PROBLEMA AL FRENO STAZIONAMENTO ELETTRICO AUDI A3

In presenza delle anomale collegate al malfunzionamento/ non disponibilità del freno di stazionamento elettrico Audi, l’unica soluzione che si è rivelata realmente efficace è l’aggiornamento della centralina ABS/ESP e la procedura ‘Basic setting’ del freno di stazionamento elettronico. I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Audi 2052145/4, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.