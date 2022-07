Audi A4 con rumore ai freni: la soluzione facile a un problema diffuso

L’Audi A4 non è l’unica auto con rumore ai freni ma la rete autorizzata ha diffuso un bollettino tecnico per risolvere il problema

L’Audi A4 con rumore ai freni, non è sicuramente una singolarità. Come spieghiamo in questo articolo infatti è uno dei difetti più diffusi sulle auto con una manutenzione non sempre ineccepibile. Tuttavia, la rete autorizzata del Brand ha diffuso un bollettino tecnico ufficiale per informare le officine del problema e come risolvere. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se il problema non si risolve facilmente e la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

BOLLETTINO TECNICO AUDI A4 CON PROBLEMA AI FRENI RUMOROSI

Come anticipato i freni che fanno rumore sono una delle lamentele più frequenti dei clienti che entrano in officina. Ma i freni rumorosi dell’Audi A4 sono stati oggetto d’indagine interna che ha portato all’individuazione di una casistica frequente sulle auto seguenti:

– Audi A4 prodotte dal 2008 al 2016;

– il difetto si manifesta con rumore stridente proveniente dei freni anteriori.

AUDI A4 CON RUMORE AI FRENI: COME RISOLVERE

I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Audi 2040888/14, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni. La causa del rumore ai freni Audi A4 è collegata alla scarsa lubrificazione delle pinze dei freni:

– la soluzione consigliata è l’applicazione di grasso al rame alle spine di guida delle pinze dei freni.

FRENI AUTO RUMOROSI: PERCHÉ LA COLPA NON È DELLE PASTIGLIE

Il rumore dai freni auto che spesso sembrano fischiare, è nella maggior parte dei casi una vibrazione ad alta frequenza legata alla presenza di giochi da usura negli accoppiamenti o, come stabilito dal bollettino tecnico Audi, da una scarsa lubrificazione dei perni di guida delle pinze. I rumori fastidiosi dai freni anteriori possono comparire all’improvviso o amplificarsi con l’usura dei freni:

– la polvere dei freni che si libera con l’usura del materiale d’attrito non imbratta solo i cerchi ruote, ma si attacca a tutto il gruppo pinza. Ecco perché è fondamentale ad ogni sostituzione delle pastiglie, una pulizia e ispezione della pinza. Permetterà di individuare eventuali perdite dall’oring di tenuta dei pompanti e l’applicazione di grasso al rame nelle sedi di scorrimento delle pastiglie sul gruppo pinza;

– se invece le vibrazioni e il rumore iniziano con dischi e pastiglie nuovi, è probabile che non sia stato applicato abbastanza lubrificante in tutti i punti dov’è necessario.

Puoi approfondire in questa guida le altre cause e soluzione dei freni auto rumorosi.