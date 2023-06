Abarth 500 con freno a mano difettoso: perché succede

L’Abarth 500 con leva del freno a mano difettosa, che si impunta o è dura da azionare è il problema di cui parliamo in questo approfondimento. La soluzione consigliata alle officine autorizzate Abarth per le difficoltà lamentate dai clienti sul funzionamento della leva del freno di stazionamento è stata diffusa da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

ABARTH 500 CON FRENO A MANO DIFETTOSO: IL BOLLETTINO TECNICO

Il funzionamento del freno a mano, essendo ad azionamento meccanico, a differenza del freno di parcheggio ad azionamento elettrico, richiede i controlli e la manutenzione canonici di cui parliamo ai paragrafi successivi. Le Abarth 500 della prima versione risultano affette da un problema al freno a mano che non dipende dalla normale usura dei freni posteriori. Il problema è noto alla rete autorizzata Stellantis che ha diffuso un bollettino tecnico dedicato riguardo ai seguenti modelli:

Abarth 500;

periodo di produzione dal 2008 al 2015 ;

; problema alla leva freno di stazionamento difettosa.

SOLUZIONE FRENO A MANO ABARTH 500 CHE NON FUNZIONA

Non essendo associato a nessun codice di errore nella memoria guasti, il problema al freno a mano della Abarth 500 impone un controllo visivo dei componenti in questione. Se l’auto rientra tra quelle del bollettino Abarth, la soluzione individuata sta nella sostituzione dei cavi bowden di comando “a causa di penetrazione di sporco all’interno della guaina del cavo freno di stazionamento”. I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Abarth 3380 1 331 LF, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.

FRENO A MANO DIFETTOSO: POSSIBILI CAUSE E RIMEDI

Ci sono molte altre situazioni in cui il freno a mano non funziona correttamente, nell’efficienza frenante o nell’azionamento del freno di parcheggio. Escludendo a priori l’usura dei freni, che andrebbe controllata secondo le indicazioni del costruttore, ad esempio: