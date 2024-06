10 grafiche ci ricordano i momenti più rischiosi su strada

Oggi vogliamo parlarvi di un libro che tratta di sicurezza stradale, un tema a noi caro, e che spesso non fa breccia facilmente negli utenti della strada. Ecco, il libro di Filippo Fiorentino, “Manuale di Sopravvivenza Stradale,” è un compendio di 17 consigli utili che possono fare la differenza in situazioni stradali spesso sottovalutate. L’autore fa affidamento alla sua esperienza nel campo della sicurezza stradale e della formazione alla guida per offrire un approccio pratico e immediato con semplici infografiche per aiutare i lettori a migliorare il loro comportamento alla guida.

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA STRADALE

Il “Manuale di Sopravvivenza Stradale” di Filippo Fiorentino (prezzo 13,90 euro cartaceo o 9,90 euro formato eBook) è una lettura semplice e piacevole per chiunque voglia avere consapevolezza di ciò che spesso può accadere in strada. Attraverso consigli pratici e infografiche chiare, il libro offre degli spunti di riflessione per affrontare le situazioni più comuni e pericolose che si possono incontrare quotidianamente.

La sicurezza stradale non è solo una questione di norme, ma di comportamento responsabile e consapevole, e questo manuale rappresenta un passo importante in questa direzione. Di seguito, esaminiamo dieci delle infografiche più emblematiche tratte dal manuale, che ci ricordano i momenti più rischiosi e le azioni preventive da intraprendere per garantire la sicurezza stradale.

1.DISTRAZIONI ALLA GUIDA

Evita qualsiasi distrazione al volante, inclusi l’uso del telefono, mangiare o conversazioni animate. Anche un attimo di distrazione può causare incidenti gravi.

2.PRUDENZA AGLI INCROCI

Negli incroci, rallenta e guarda sempre in entrambe le direzioni, anche se hai il diritto di precedenza. Gli incroci sono punti critici dove avvengono molti incidenti.

3.LA VISUALE PRIMA DEL SORPASSO

Effettua i sorpassi solo quando è assolutamente sicuro e su tratti di strada dove è consentito. Assicurati di avere una visibilità chiara e sufficiente spazio per completare il sorpasso in sicurezza.

4.MAI GUIDARE ALLA CIECA

Evita la guida alla cieca, ossia quando non hai una chiara visibilità della strada. In condizioni di nebbia, curve cieche o quando la visibilità è ridotta, riduci la velocità, anticipa le manovre e fai il possibile per essere visibile e non intralciare gli altri utenti.

5.CINTURA DI SICUREZZA E SEGGIOLINO

Indossa sempre la cintura di sicurezza e assicurati che tutti i passeggeri anteriori e posteriori la indossino e i bambini siano allacciati nel seggiolino adatto. La cintura di sicurezza è il mezzo più efficace per ridurre il rischio di lesioni gravi in caso di incidente.

6.VELOCITÀ E TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Rispetta i limiti di velocità e fai regolari pause durante i viaggi lunghi per evitare la fatica. La stanchezza diminuisce i tempi di reazione e aumenta il rischio di incidenti. Una velocità maggiore aumenta solo il rischio rendendo di poco il viaggio più breve.

7.PRUDENZA ALLA GUIDA

Adotta sempre un atteggiamento prudente alla guida. Anticipa le manovre degli altri utenti della strada e preparati a reagire a comportamenti imprevisti.

8.GUARDA LONTANO PER PREVENIRE

Mantieni lo sguardo lontano per anticipare eventuali pericoli e ostacoli. Guardare oltre il veicolo che ti precede ti permette di reagire in tempo a situazioni potenzialmente pericolose.

9.L’AUTOSTRADA È PIU’ SICURA

In autostrada, mantieni una distanza di sicurezza maggiore rispetto alle strade urbane, controlla gli specchietti quando cambi corsia e usa gli indicatori di direzione. Se segui le indicazioni dei segnali stradali con una guida fluida e sicura puoi risparmiare carburante e corri meno pericoli rispetto alla strada urbana.

10.I LIMITI DI VELOCITÀ NON SONO TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE

Rispetta sempre i limiti di velocità previsti. Questi limiti sono stabiliti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e adattarsi alle condizioni specifiche di ciascun tratto stradale.