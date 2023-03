Volvo Cars: un nuovo Centro di sviluppo software a Cracovia

Volvo Cars ha annunciato l’apertura di un centro di sviluppo software in Polonia. Il Paese ha attirato negli ultimi anni enormi investimenti di aziende del settore IT e Case auto, come di recente Stellantis. Il nuovo Tech Hub Volvo aprirà a Cracovia con la funzione di sviluppare il software per le auto elettriche e connesse del brand svedese. Ecco tutti i dettagli.

VOLVO ASSUME INGEGNERI A CRACOVIA PER IL NUOVO TECH HUB

Volvo Cars afferma che il nuovo Centro di sviluppo software polacco avrà un ruolo fondamentale nel quadro degli obiettivi strategici, fra cui quello di diventare un Marchio con una gamma completamente elettrica entro il 2030 e leader nelle nuove tecnologie. Il Tech Hub Volvo a Cracovia avrà la responsabilità di sviluppare funzioni complete per le future auto elettriche Volvo. Inoltre si occuperà anche dello sviluppo di funzionalità connesse che Volvo ha definito “di nuova generazione” e dell’analisi di dati.

VOLVO: SVILUPPO SOFTWARE CENTRALE NELLE AUTO ELETTRICHE E CONNESSE

“Sviluppare il software internamente diventa fondamentale per la realizzazione delle nostre ambizioni strategiche. Per accelerare la nostra trasformazione stiamo reclutando migliaia di talenti ingegneristici in tutto il mondo e l’hub di Cracovia costituirà un altro tassello di questo mosaico”. E’ quanto annuncia un comunicato stampa Volvo Cars a caccia di esperti. “Se desiderate aiutarci a plasmare il futuro della mobilità, la nostra nuova sede di Cracovia sarà il posto giusto per voi”. Volvo ha altri Tech Hub in giro per il mondo, a Stoccolma e Lund in Svezia, oltre che a Bangalore in India, grandi centri di ingegneria a Shanghai, in Cina, e a Göteborg, in Svezia.

IL TECH HUB VOLVO A CRACOVIA AVRA’ OLTRE 500 DIPENDENTI ENTRO IL 2030

Entro la fine di quest’anno il nuovo Tech Hub Volvo sarà operativo impiegando circa 120 esperti in vari settori dell’ingegneria. Entro il 2025, Volvo punta ad avere tra i 500 e i 600 dipendenti a Cracovia, che andranno a integrare il lavoro dei principali centri di ingegneria in Cina e in Svezia. Gli ingegneri di Cracovia – spiega Volvo – si uniranno al pool globale di tecnici per velocizzare la capacità di innovazione attraverso lo sviluppo di software per le aree chiave di Volvo Cars: