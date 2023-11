Volante auto personalizzato, NHTSA: “rischio lesioni e morte”

La smania di personalizzare il volante delle auto è finita sotto la lente della NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). L’agenzia governativa per la sicurezza dei trasporti USA ha emesso un avviso riguardo all’uso di adesivi aftermarket applicati ai volanti delle auto. Le autorità sono intervenute a seguito di un incidente grave verificatosi negli Stati Uniti, in cui un conducente ha subito un infortunio devastante che ha provocato la perdita della vista da un occhio, a causa di un badge usato per personalizzare il volante applicato al posto dello stemma originario. Ecco i dettagli della vicenda e perché non bisogna interferire con il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza dei veicoli.

VOLANTE AUTO PERSONALIZZATO: I RISCHI SECONDO L’NHTSA

Il prodotto in questione è una placca di metallo o plastica con brillantini o altre decorazioni da attaccare sopra allo stemma dell’auto al centro del volante. L’attrattiva estetica di queste decalcomanie personalizzate è evidente, ma ciò che molti consumatori potrebbero non comprendere è il grave pericolo che si corre in caso di incidente. La funzione degli airbag in caso di incidenti stradali è quella di proteggere i conducenti e i passeggeri da lesioni gravi o mortali in caso di collisione, in sinergia con le cinture di sicurezza allacciate. Tuttavia, l’applicazione di questi adesivi aftermarket per un automobilista americano ha avuto un epilogo molto simile ai casi di malfunzionamento degli airbag difettosi Takata, in cui circa 30 persone hanno perso la vita per cause non a loro imputabili e molte altre sono rimaste ferite.

AIRBAG MANOMESSI DALLA PERSONALIZZAZIONE DEL VOLANTE

La forza generata dall’esplosione dell’airbag può trasformare questi elementi decorativi in ​​proiettili improvvisi. In altre parole, se l’adesivo si stacca durante l’apertura dell’airbag, può colpire il conducente o i passeggeri, causando lesioni gravi o, in alcuni casi, addirittura mortali. Mentre i loghi originari dei veicoli sono saldamente fissati al volante e verificati nei test di funzionamento dell’airbag che sono obbligatori per l’ottenimento dell’omologazione di un’auto.

NHTSA: L’INTERFERENZA CON L’AIRBAG PUO’ ESSERE FATALE

Oltre al rischio di diventare proiettili mortali, queste decalcomanie applicate sul volante possono anche interferire con il corretto funzionamento dell’airbag. Il bollettino dell’NHTSA, spiega che, anche se il pericolo dell’adesivo che si stacca non si materializza, l’airbag potrebbe non funzionare correttamente, mettendo a repentaglio la sicurezza del conducente e dei passeggeri in caso di incidente. Il rischio è alto si quando si copre lo stemma dell’auto con uno sticker adesivo, sia quando si riveste completamente la copertura airbag con pelle o tessuti che non sono realizzati per aprirsi in maniera controllata con il gonfiaggio dell’airbag.