Tesla apre agli sviluppatori di API: acceso gratuito ai dati connessi

Mentre in Europa la proposta di Data Act si avvia ai negoziati con i rappresentanti politici degli stati membri sull’accesso ai dati connessi generati dai dispositivi, Tesla lancia Fleet Telemetry. La piattaforma che raccoglie i dati che le auto Tesla inviano ai server. L’aspetto dirompente di questa novità è che tutti gli sviluppatori di API avranno accesso (privato), sicuro e gratuito ai dati della loro auto. Ecco come Tesla ha intenzione di spianare la strada ai servizi connessi e di terze parti, con cui invece i Costruttori auto sperano di bilanciare la contrazione dei ricavi dovuta a meno vendite di auto nuove e costi di produzione alle stelle.

A COSA SERVE TESLA FLEET TELEMETRY PER I DATI CONNESSI

Il sistema Tesla Fleet Telemetry raccoglie una serie di dati in tempo reale, tra cui la velocità del veicolo, il consumo energetico, la posizione GPS, la durata della guida, il livello della batteria e molti altri parametri. Questi dati vengono trasmessi mediante una connessione WebSocket TLS, in modo sicuro e crittografato al backend di Tesla, dove vengono elaborati e analizzati per fornire informazioni utili agli ingegneri di Tesla, ai proprietari dei veicoli che vogliono consultarli, ma anche agli sviluppatori di API. Le API (Application Programming Interface) costituiscono le regole e i protocolli con cui un software può funzionare su un dispositivo “ospite” oppure permettono la comunicazione tra due dispositivi basati su architetture hardware e software differenti.

TESLA FLEET TELEMETRY SI BASA SUL DIRITTO AL CONTROLLO DEI DATI

Tesla ha sempre sottolineato l’importanza delle privacy dei dati e di adottare rigorose politiche di sicurezza per proteggere i dati dei propri clienti. I dati raccolti vengono utilizzati in forma aggregata e anonima per garantire la riservatezza degli utenti ai quali è attribuito il diritto di controllare i dati generati dal proprio veicolo. Sulla base dello stesso principio gli sviluppatori software potranno avere accesso gratuito però esclusivamente ai dati generati dall’auto Tesla di proprietà.

I VANTAGGI DI TESLA FLEET TELEMETRY PER LE FLOTTE

Grazie a Tesla Telemetry, anche i gestori di flotte potranno effettuare diagnostica remota, identificare eventuali problemi o anomalie nelle prestazioni dei veicolo, pianificare la manutenzione e ottimizzare il TCO. Inoltre, i dati raccolti possono essere utilizzati anche per scopi di analisi dei trend, come la frequenza delle ricariche in una fascia oraria o in una zona geografica, ricerca e sviluppo di nuove funzionalità e servizi che potranno essere integrati nelle auto. Tesla dimostra di essere ancora una volta innovatore del mercato, non solo dell’elettrico ma anche della connettività.