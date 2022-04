Stellantis, con la Jeep Wrangler 4xe plug-in partecipa ai test 5G

La Jeep Wrangler 4xe Plug-in ai test live 5GAA negli USA, Stellatis sempre più attiva nelle prove di collaudo della rete 5G per la connettività stradale

Stellantis ha partecipato alla prova ‘live’ delle tecnologie MEC (multi-access edge computing) e di comunicazione per veicoli connessi con rete cellulare 5G. Il test è stato organizzato dalla 5G Automotive Association (5GAA) a Blacksburg, in Virginia (USA), di cui fanno parte anche altri partner con diverse competenze. La Jeep Wrangler 4xe plug-in è il modello scelto per essere equipaggiato dei sistemi di telecamere e sensori necessari a mettere alla prova la rete 5G nella gestione di grandi quantità di dati provenienti dalla strada.

I TEST 5G CON STELLANTIS NEGLI USA E IN ITALIA

La prova live del nuovo concetto di sicurezza per i conducenti e i pedoni ha permesso di sperimentare la nuova tecnologia di roaming per la sicurezza del traffico. “Rendere le strade più sicure per conducenti e pedoni è l’obiettivo finale dello sviluppo di queste tecnologie di nuova generazione” ha dichiarato Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis. “La Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in è il veicolo perfetto per questi ‘live’ test, equipaggiato con tecnologie vehicle-to-everything (V2X) e allarme di sicurezza del conducente”. L’associazione 5GAA unisce i leader del settore in tutto il mondo per spianare la strada alle tecnologie autonome per la sicurezza stradale. Stellantis partecipa attivamente a diverse iniziative in tutto il mondo, tra cui un programma di test analogo a Torino, per valutare la tecnologia cellulare 5G e la gestione di grandi volumi di dati, compreso il dimensionamento e la configurazione delle funzionalità di elaborazione all’interno del veicolo.

I TEST STELLANTIS CON 5GAA

La comunicazione wireless ad alta velocità è un elemento chiave per abilitare livelli più elevati di autonomia dei veicoli, così come le future tecnologie per la mobilità e i servizi connessi. I dispositivi di test installati sulla Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in per il 5G permettono al veicolo di:

– segnalare alle infrastrutture circostanti la propria posizione;

– avvertire i pedoni;

– avvertire gli altri veicoli;

– ricevere segnalazioni di emergenza dalla rete cellulare;

AUTO CONNESSE E 5G: QUALI VANTAGGI

Il concept dell’auto connessa 5GAA utilizza telecamere e sensori fissi installati in loco, per raccogliere dati dettagliati che vanno ad aggiungersi a ciò che il veicolo può “vedere” usando i propri sistemi di bordo. Con una connessione cellulare 5G ad alta velocità e la tecnologia MEC, il sistema può prendere decisioni velocemente nel punto in cui i dati vengono raccolti, ad esempio a un incrocio, per comunicare eventuali rischi di sicurezza ai pedoni e ai veicoli che sopraggiungono.