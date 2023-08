Sensori angolo cieco: linee guida Comune di Milano per i camion

Lo scorso mese di luglio la giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera per migliorare la viabilità e ridurre gli incidenti che, tra le altre cose, introduce il divieto di circolazione in Area B per camion, bus e mezzi pesanti in genere, durante gli orari di attivazione della ZTL, se privi dei sensori per l’eliminazione dell’angolo cieco e degli adesivi di segnalazione. Il provvedimento, che sarà applicato progressivamente a partire dal 1° ottobre 2023, è stato adottato dopo una serie di incidenti nelle strade di Milano che hanno coinvolto pedoni e ciclisti con mezzi pesanti. Negli ultimi giorni l’amministrazione meneghina ha rilasciato le linee guida per la corretta installazione dei sensori, scopriamo quali sono le indicazioni più importanti.

CHE COS’È L’ANGOLO CIECO E PERCHÉ È PERICOLOSO

L’angolo cieco può essere definito come la zona inaccessibile al campo visivo del conducente di un veicolo il quale, quindi, non ha una visione chiara e precisa di ciò che lo circonda. Pertanto, questo rappresenta un pericolo per gli utenti vulnerabili della strada e in particolare per i pedoni e per i ciclisti.

Il campo visivo e l’angolo cieco variano in funzione della sagoma e della costruzione del veicolo: con particolare riferimento ai mezzi pesanti, anche a causa della loro tipica configurazione con la cabina sopra il motore e dell’elevata posizione della stessa, gli angoli ciechi risultano particolarmente allargati con un sensibile peggioramento della visibilità diretta attorno alla cabina dell’autocarro dal sedile del conducente. Ciò comporta che le manovre di svolta sono talmente pericolose da poter provocare, per esempio, collisioni tra gli autocarri in svolta a destra e i ciclisti.

LA DELIBERA DEL COMUNE DI MILANO SUI SENSORI ANGOLO CIECO PER I MEZZI PESANTI

Come detto, al fine di tutelare la sicurezza stradale urbana, la giunta comunale di Milano ha introdotto il divieto di accesso e circolazione dinamica in Area B (la ZTL che copre gran parte del territorio cittadino) per i veicoli, o complessi di veicoli, delle categorie M2, M3, N2 e N3. Di conseguenza, a queste categorie di mezzi sarà consentito accedere e circolare negli orari di attivazione di Area B (lunedì-venerdì, festivi esclusi, 7:30-19:30) solo se dotati di “sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti, situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta”, ed equipaggiati di “adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco”.

Il divieto scatterà il 1° ottobre 2023 per i veicoli M3 e N3 (tuttavia i veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto di un sistema di rilevazione per angolo cieco, potranno circolare fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024) e il 1° ottobre 2023 per i veicoli M2 e N2 (con la medesima possibilità di deroga non oltre il 31 dicembre 2025).

Data la disponibilità sul mercato di numerosi sistemi di rilevamento, con caratteristiche tecniche anche molto diverse, e di adesivi di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, il Comune di Milano ha deciso di adottare delle linee guida per fornire agli operatori uno strumento di orientamento utile per la scelta e per l’installazione degli stessi. Ovviamente si precisa che l’installazione andrà in ogni caso effettuata nel rispetto di tutto quanto indicato dai produttori dei sistemi stessi.

LINEE GUIDA SENSORI ANGOLO CIECO MEZZI PESANTI A MILANO

Le apparecchiature da installarsi sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 per mettersi in regola con la delibera del Comune di Milano, omologati e conformi alla normativa vigente, devono essere funzionali al rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo e devono essere in grado di emettere un segnale di avvertimento tempestivo ottico e/o acustico e/o tattile tale da stimolare una reazione tempestiva del conducente.

Le apparecchiature devono essere installate almeno in prossimità della parte anteriore del veicolo e sul lato destro dello stesso. Questa indicazione è formulata per essere applicata ai veicoli sviluppati per la circolazione a destra. Nel caso dei veicoli sviluppati per la circolazione a sinistra, l’indicazione deve essere applicata invertendo il criterio indicato.

Si raccomanda inoltre l’installazione dei sistemi di rilevamento, oltre che in prossimità della parte anteriore del veicolo, su entrambi i lati dello stesso al fine di consentire al conducente di avere dalla cabina una visibilità più chiara e precisa di tutto ciò che lo circonda.

Le apparecchiature di rilevamento dovranno ricomprendere un sistema che segnali opportunamente al conducente eventuali problemi di attivazione, guasti e malfunzionamenti.

Per quanto riguarda invece l’adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, la sua apposizione è finalizzata a richiamare l’attenzione di pedoni e ciclisti sulla presenza di angoli ciechi sui veicoli o complessi di veicoli. Tali adesivi devono avere misure non inferiori a 25 cm per l’altezza e 17 cm per la lunghezza. Il testo riportato sull’adesivo dev’essere chiaramente leggibile, per formato e dimensione, da un ciclista o da un pedone a una distanza di sicurezza dal veicolo. Ecco alcuni esempi di corretta apposizione degli adesivi in base alla tipologia di mezzo pesante.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA

I veicoli, o complessi di veicoli, che si doteranno nei tempi previsti dei sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti, nonché di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, dovranno comunicare l’adeguamento al Comune di Milano, in modo da poter accedere ad Area B senza limitazioni. Ecco la procedura: