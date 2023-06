Scelta seggiolino auto: arriva il comparatore online TCS

Il Touring Club Svizzero (TCS) ha lanciato il comparatore online per aiutare i genitori a scegliere il seggiolino auto per bambini più sicuro e adatto alle loro esigenze. Il database è aggiornato costantemente anche con i risultati dei crash test, le valutazioni in ergonomia, facilità d’uso e presenza di sostanze nocive. Vi spieghiamo come funziona.

SCELTA E CONFRONTO SEGGIOLINI AUTO: ARRIVA IL COMPARATORE ONLINE DEL TCS

Attualmente, la banca dati del TCS contiene 125 seggiolini auto per bambini testati negli ultimi anni e viene aggiornata due volte l’anno, in occasione della pubblicazione dei nuovi test realizzati dai principali club automobilistici europei indipendenti (TCS – ADAC – OAMTC). Ogni seggiolino è valutato in base a criteri come la sicurezza, la funzionalità, l’ergonomia e il contenuto di sostanze nocive. Sulla base di questi risultati i genitori possono scegliere il seggiolino migliore valutato oltre i criteri minimi di omologazione, che ogni seggiolino deve rispettare per poter essere immesso sul mercato. Sebbene la sicurezza dei seggiolini auto sia migliorata negli ultimi anni, non mancano prodotti sconsigliati per l’eccessiva presenza di sostanze nocive, come ftalati e prodotti utilizzati per rendere ignifughi i tessuti. Nel comparatore online del TCS infatti ci son 10 prodotti da evitare su 125.

COME FUNZIONA IL COMPARATORE SEGGIOLINI ONLINE

Poiché non tutte le auto non dotate di agganci Isofix per i seggiolini, oltre alla sicurezza nei test, anche il sistema di montaggio è una valutazione propedeutica alla scelta. In questo viene aiuto per l’appunto il comparatore online accessibile gratuitamente a questo link. Per individuare i seggiolini più adatti alle esigenze di crescita del bambino e all’auto, ecco come utilizzare il comparatore:

cliccare su “ selezionare un seggiolino da confrontare ” se si è alla ricerca di diversi prodotti con specifiche caratteristiche oppure più prodotti da confrontare tra loro;

” se si è alla ricerca di diversi prodotti con specifiche caratteristiche oppure più prodotti da confrontare tra loro; selezionare l’altezza di omologazione secondo la norma i-Size che deve corrispondere a quella del bambino;

di omologazione secondo la norma i-Size che deve corrispondere a quella del bambino; filtrare la modalità di installazione (cintura di sicurezza dell’auto, isofix, top tether, piede d’appoggio, contro il senso di marcia, nel senso di marcia);

Automaticamente si potranno vedere quali seggiolini testati dal TCS hanno le caratteristiche selezionate, con anche le valutazioni degli esperti che semplificano la scelta.

QUANDO È OBBLIGATORIO IL SEGGIOLINO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI

Per maggiore chiarezza vi ricordiamo che la legge prevede precise disposizioni di cui parliamo in modo dettagliato nella Guida completa al trasporto dei bambini in auto. Le riportiamo sinteticamente di seguito: