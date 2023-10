RoboTaxi Cruise autonomi: adesso “collaborano” con i Soccorritori

Dopo svariati inconvenienti che hanno portato anche al dimezzamento precauzionale dei veicoli impiegati a San Francisco, Cruise di General Motors ha apportato svariati miglioramenti al software dei Taxi a Guida autonoma operativi negli USA. Adesso i RoboTaxi Cruise riconoscono più facilmente i soccorsi, la Polizia e le aree di emergenza e quindi si comportano di conseguenza per non essere di intralcio.

I TAXI ROBOT DI CRUISE HANNO CREATO QUALCHE PROBLEMA AI SOCCORRITORI

L’interazione tra i soccorritori e le auto a guida autonoma rappresenta una sfida particolare, data l’assenza di un conducente fisico a bordo del veicolo. Negli ultimi mesi Cruise ha dovuto affrontare un crescente numero di problemi con le Chevrolet Bolt EV adattate al servizio di Taxi automatizzato. Il caso più eclatante è sicuramente l’incidente tra il Taxi Robot e un camion dei Pompieri fermo sulla strada con i lampeggianti accesi durante un intervento. Ma ci sono anche altre situazioni in cui i sistemi di navigazione autonoma di Cruise hanno fatto cilecca: dai nastri di delimitazione ignorati, lievi incidenti con altri veicoli privati, al mega ingorgo, all’ordine di fermarsi ignorato che era impartito da un agente del traffico.

GLI AGGIORNAMENTI AI ROBOTAXI CON L’AIUTO DI POLIZIA E SOCCORRITORI

In seguito a numerose discussioni con enti di polizia, servizi medici d’emergenza, vigili del fuoco e l’Amministrazione locale, Cruise ha messo in atto una serie di aggiornamenti per i suoi RoboTaxi di cui ha riportato i dettagli in un comunicato stampa ufficiale:

Rilevamento Preventivo delle Sirene . I veicoli possono ora riconoscere in anticipo sirene e luci dei veicoli d’emergenza, riducendo la velocità al 70% del limite consentito anche prima che il veicolo d’emergenza sia visibile .

. I veicoli possono ora riconoscere in anticipo sirene e luci dei veicoli d’emergenza, riducendo la consentito anche . Predizione Migliorata dei Veicoli d’Emergenza . I RoboTaxi prevedono ora con maggiore precisione le manovre dei veicoli d’emergenza , come ad esempio il passaggio di un’autopompa attraverso un incrocio con il semaforo rosso.

. I RoboTaxi prevedono ora con maggiore precisione , come ad esempio il passaggio di un’autopompa attraverso un incrocio con il semaforo rosso. Rilevamento di Scene d’Emergenza . È stata potenziata la capacità di riconoscimento di scene d’emergenza, permettendo ai veicoli di identificarle da distanze maggiori.

. È stata potenziata la capacità di riconoscimento di scene d’emergenza, permettendo ai veicoli di identificarle da distanze maggiori. Superamento di Veicoli d’Emergenza in Sosta . I RoboTaxi sono ora progettati per superare in modo più efficace i veicoli d’emergenza fermi, evitando di intralciare il traffico.

. I RoboTaxi sono ora progettati per superare in modo più efficace i veicoli d’emergenza fermi, evitando di intralciare il traffico. Rilevamento Audio Potenziato . I RoboTaxi possono ora rilevare una gamma più ampia di sirene, migliorando la loro capacità di reazione.

. I RoboTaxi possono ora rilevare una gamma più ampia di sirene, migliorando la loro capacità di reazione. Notifiche Multiple . Cruise ha introdotto allarmi email direttamente dai servizi d’emergenza di San Francisco, affiancati dalla possibilità per gli enti di contattare direttamente i team di Cruise.

. Cruise ha introdotto di San Francisco, affiancati dalla possibilità per gli enti di contattare direttamente i team di Cruise. Riconoscimento di manichette Antincendio e Nastri di Segnalazione. I RoboTaxi sono ora in grado di identificare meglio questi elementi, evitando potenziali ostacoli.

IN CASI ESTREMI I SOCCORRITORI POTRANNO GUIDARE I ROBOTAXI

Nei casi singolari in cui non le condizioni stradali non dovessero rendere semplice l’interazione dei Robo-Taxi con il contesto che si presenta, Cruise ha previsto miglioramenti o nuove funzionalità a disposizione per i soccorritori o i servizi di interventi (ricordiamo che in uno dei recenti episodi, i VV.F hanno dovuto sfondare il finestrino per riuscire a fermare un Robo-Taxi che procedeva verso un incendio):

Uscita migliorata dalla scena . I consulenti di assistenza da remoto possono forzare i comandi delle auto per liberare una situazione di emergenza più velocemente.

. I consulenti di assistenza da remoto possono forzare i comandi delle auto per liberare una situazione di emergenza più velocemente. Percorso condizionale . I nostri consulenti di assistenza remota hanno maggiori strumenti per la definizione del percorso e manovra del Robo-Taxi, come ad esempio seguendo le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine.

. I nostri consulenti di assistenza remota hanno maggiori strumenti per la definizione del percorso e manovra del Robo-Taxi, come ad esempio seguendo le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine. Accesso d’emergenza per i primi soccorritori. In situazioni di emergenza, i team di assistenza da remoto permetteranno ai primi soccorritori di accedere all’abitacolo e di spostare manualmente il

“Siamo fermamente impegnati a garantire che i primi soccorritori possano avere fiducia nel comportamento dei nostri veicoli durante le situazioni di emergenza. I loro preziosi spunti e feedback sono fondamentali, e i nostri team sono sempre pronti a rispondere alle loro preoccupazioni. Guidati dal nostro incessante impegno per la sicurezza, continueremo a lavorare per potenziare la nostra tecnologia”, riporta il comunicato Cruise.