Osram presenta EVIYOS 2: i LED multipixel intelligenti per fari auto

Con un grande balzo in avanti per la sicurezza stradale, ams OSRAM, specializzata nelle soluzioni ottiche, ha presentato EVIYOS 2.0, la tecnologia LED multipixel intelligente sviluppata trasformare l’illuminazione auto e portarla a un più alto livello di sicurezza. Questa tecnologia, già adottata da uno dei maggiori fornitori OE, introduce il funzionamento completamente adattivo e dinamico dei fari e la proiezione delle immagini, migliorando l’esperienza di guida e promuovendo una guida più sicura, soprattutto in assenza di illuminazione pubblica.

OSRAM EVIYOS 2.0: OLTRE 25 MILA LED CONTROLLATI INDIVIDUALMENTE

EVIYOS 2.0 risolve un problema comune con i tradizionali fari abbaglianti: l’abbagliamento alla guida. Utilizzando i suoi 25.600 LED controllabili individualmente con un pixel pitch (cioè la distanza tra i centri di due pixel adiacenti) di soli 40 μm, EVIYOS 2.0 illumina selettivamente la strada, massimizzando la visuale del guidatore senza causare disagio o ridurre la visibilità per gli altri guidatori. Questa funzione migliora notevolmente i tempi di reazione a potenziali pericoli che potrebbero essere invisibili o parzialmente nascosti con i fari tradizionali con lampadine alogene. Osram sottolinea che un altro aspetto innovativo di EVIYOS 2.0 è la sua capacità di proiettare immagini ad alta risoluzione direttamente sulla superficie stradale. Queste immagini possono visualizzare vari simboli di avvertimento, allertando il conducente e gli altri utenti sui potenziali pericoli imminenti. Ad esempio, il LED può proiettare il simbolo di un fiocco di neve, segnalando condizioni ghiacciate o scivolose e contribuendo a ridurre il rischio di incidenti.

COME FUNZIONA OSRAM EVIYOS 2.0

La tecnologia alla base di EVIYOS 2.0 è il risultato di 10 anni di intenso sviluppo ingegneristico da parte di ams OSRAM. Il design del LED utilizza un array di chip μ-LED monolitico, garantendo così uniformità di colore e luminosità. Ciascuno dei 25.600 pixel è controllato individualmente da un driver, consentendo il controllo dinamico del funzionamento del proiettore. Se integrato nei sistemi di abbaglianti adattivi, il proiettore multipixel collabora con una telecamera intelligente per scansionare continuamente la strada davanti al veicolo. Di conseguenza, il faro può regolare dinamicamente la sua emissione luminosa, evitando l’abbagliamento per gli altri guidatori, estendendo la visuale del guidatore lungo le curve e migliorando la sicurezza generale.

MARELLI MICROLED H-DIGI BASATO SULLA TECNOLOGIA OSRAM EVIYOS 2.0

Wolfgang Lex, Senior Vice President Automotive di ams OSRAM, prevede che “EVIYOS 2.0 sarà un punto di svolta per i marchi di veicoli premium. La precisa controllabilità del LED consente la creazione di sofisticati sistemi di illuminazione anteriore, ponendo le basi per i futuri progressi dell’industria automobilistica”. Marelli, uno dei maggiori fornitori di componenti automobilistici, è tra le aziende che hanno già adottato EVIYOS 2.0. Ha sviluppato il modulo della piattaforma microLED h-Digi, basato sulla tecnologia ams OSRAM, per migliorare la sicurezza e il comfort dei conducenti durante i viaggi notturni. Questa implementazione apre le porte all’applicazione della tecnologia anche nei segmenti di auto di livello medio, ampliandone l’impatto su vari tipi di veicoli.