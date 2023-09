OOONO CO-DRIVER: il dispositivo che segnala autovelox e pericoli stradali

Le amministrazioni locali dicono che gli autovelox sono uno strumento di sicurezza stradale che serve a prevenire l’eccesso di velocità in determinati luoghi particolarmente pericolosi e/o dall’alta incidentalità. Tuttavia la loro segnalazione è spesso molto dubbia e in contrasto con le norme del Codice della Strada. Ecco perché, negli anni, sono nati strumenti di segnalazione degli autovelox, questo fa sì che gli automobilisti siano portati a rallentare in prossimità degli stessi, andando incontro ai propositi delle amministrazioni. Non fa eccezione OOONO CO-DRIVER, un nuovo dispositivo di sicurezza del traffico in grado di avvisare, grazie a chiari segnali sonori e visivi, la presenza di autovelox o di pericoli stradali, come incidenti, lavori in corso e auto in panne. Scopriamo come funziona e quanto costa.

CHE COS’È OOONO CO-DRIVER

Progettato da OOONO A/S, un’azienda danese specializzata nella creazione e nello sviluppo di prodotti tecnologici per rendere la vita quotidiana più sicura, CO-DRIVER è un dispositivo di sicurezza stradale, già utilizzato da oltre 2 milioni di conducenti europei, che segnala gli autovelox e i potenziali pericoli della strada, oltre a mantenere i conducenti perfettamente concentrati quando è più necessario. OOONO CO-DRIVER si basa sulla condivisione degli aggiornamenti da parte degli utenti stessi, effettuata in totale sicurezza senza alcun pericolo di distrazione.

COME FUNZIONA OOONO CO-DRIVER

OOONO CO-DRIVER è un piccolo dispositivo, poco più grande di una moneta (3cm x 3cm x 1cm), che si attacca al cruscotto, dove il conducente lo ritiene più comodo, e funziona tramite un’app gratuita per iOS e Android collegata allo smartphone. Una volta installato, si avvia automaticamente quando rileva il movimento dell’auto: quindi il guidatore, una volta seduto al volante, ha solo il compito di concentrarsi alla guida. Durante la marcia, infatti, non è necessario usare lo smartphone (che è pericoloso oltre che illegale) o navigare nell’app, perché CO-DRIVER fa tutto da solo.

Grazie a tempestivi segnali acustici e visivi, il dispositivo attira l’attenzione del conducente se scorge un qualunque tipo di autovelox (fisso, mobile, tutor e semaforico) o un pericolo stradale (p.es. incidenti, cantieri, auto ferme sul percorso, ecc.). Inoltre, come detto in precedenza, permette di tenere sotto controllo la velocità e di adeguarla ai limiti imposti. Tutto questo in più di 80 Paesi, Italia compresa.

Ma l’aspetto più interessante riguarda forse la condivisione delle informazioni. È infatti la stessa community, composta da milioni di automobilisti in tutta Europa e in crescente aumento, a segnalare in tempo reale agli altri utenti gli autovelox ed eventuali imprevisti sulla strada e ad aiutarsi a vicenda nell’affrontare le sfide del traffico quotidiano. Per segnalare o confermare la presenza di un autovelox è sufficiente toccare una volta il dispositivo; due volte se si tratta di pericoli stradali come incidenti, veicoli in panne, oggetti in carreggiata e altro ancora. Per questo motivo è necessario posizionare CO-DRIVER in un punto del cruscotto facilmente raggiungibile con il dito della mano destra (o sinistra per i mancini), in tutta sicurezza.

Affinché funzioni correttamente, OOONO CO-DRIVER ha bisogno che dati, Bluetooth e GPS dello smartphone a cui è collegata l’app siano attivi. La batteria del dispositivo, inclusa nella confezione originale insieme all’adesivo per attaccare il dispositivo al cruscotto, dura circa 1 anno ed è facile da sostituire (serve una batteria CR2450).

L’app di CO-DRIVER, eseguita sempre in background, garantisce una connessione semplice, consente di scaricare dati, di condividere osservazioni e di personalizzare il dispositivo. Importante: è possibile collegare più smartphone allo stesso dispositivo e, viceversa, lo stesso smartphone si può collegare a più CO-DRIVER, in caso di più veicoli.

OOONO CO-DRIVER: QUANTO COSTA E PROMOZIONI ATTIVE

Ma quanto costa OOONO CO-DRIVER? Il prezzo pieno è di 49,95 euro, ma fino all’8 settembre 2023 chi compra il dispositivo su Amazon può usufruire di uno sconto del 14%, pagandolo pertanto solamente 42,45 euro. Tra l’altro proprio su Amazon, con oltre 35.000 recensioni, il prodotto è leader di categoria e Amazon’s Choice. In Italia è n. 1 in Sistemi di allarme e sicurezza per auto.

Oltre al prezzo di acquisto del dispositivo non ci sono abbonamenti, costi aggiuntivi o nascosti. Dopo l’investimento iniziale di poche decine di euro, OOONO CO-DRIVER diventa un fedele compagno di viaggio che non richiede particolari necessità ma si rivela utilissimo per affrontare un tragitto nelle migliori condizioni, in Italia e in Europa, prevenendo soprattutto imprevisti e distrazioni lungo il percorso. Ricordiamo a questo proposito che la guida distratta è una sfida crescente per la sicurezza stradale: secondo uno studio della Commissione Europea, fino al 30% di tutti gli incidenti stradali in Europa è causato proprio da distrazioni alla guida. Ma se c’è un dispositivo che ti tiene concentrato e ti avvisa in caso di pericolo stradale o autovelox, tutto diventa più semplice.