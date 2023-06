Nardò: nuova divisione Software per sviluppo e test auto connesse

Il Nardò Technical Center (NTC) di proprietà di Porsche Engineering si prepara ad affrontare una nuova sfida nel settore dell’automotive inaugurando una nuova divisione focalizzata sullo sviluppo di software per veicoli intelligenti e connessi. Grazie alla sua esperienza pluriennale nella realizzazione di test su veicoli, il centro di proprietà Porsche Engineering si pone l’obiettivo di diventare un partner tecnologico di riferimento per lo sviluppo integrato e il collaudo dei veicoli intelligenti e connessi.

NARDO’ SI SPECIALIZZA NELLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE AUTONOME E CONNESSE

Lo avevamo già previsto durante la nostra visita in esclusiva al Nardò Technical Center per i test di sicurezza sulle auto elettriche e la validazione dei sistemi ADAS. La nuova divisione software si focalizzerà sull’elaborazione di algoritmi e software per la guida autonoma, la connettività e l’infotainment e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di innovazione del NTC. Grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Salento, il Nardò Technical Center si conferma un hub per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l’automotive.

LO SVILUPPO SOFTWARE CENTRALE PER IL FUTURO DELL’AUTO

“Le tecnologie digitali ricopriranno un ruolo sempre più determinante nel futuro dell’industria automobilistica. Con la nuova divisione software, possiamo sviluppare e testare questo tipo di funzioni per i nostri clienti direttamente a Nardò – spiega Antonio Gratis, Direttore Generale di NTC. La nuova divisione si concentrerà sulle funzioni di guida altamente automatizzata, sulla comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e sulle soluzioni di connettività. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella continua evoluzione di NTC, da centro di collaudo unico al mondo a polo tecnologico integrato, strettamente interconnesso alle attività di sviluppo e validazione software di Porsche Engineering”.

NTC: NUOVE FIGURE PROFESSIONALI PER LA DIVISIONE SOFTWARE

NTC prevede di assumere professionisti altamente specializzati, tra cui ingegneri informatici, architetti del software, sviluppatori e laureati in informatica. Inoltre, la valorizzazione delle competenze tecnologiche dei propri dipendenti e l’ampliamento della collaborazione con partner locali, tra cui l’Università del Salento, rappresenteranno i pilastri fondamentali della nuova divisione software di NTC. “E’ per noi un orgoglio istituire la divisione software in questa area tanto importante. Siamo profondamente legati a questa regione, alle sue persone e al potenziale che possiedono, e siamo fieri che la digitalizzazione dell’industria automobilistica passi anche attraverso questo territorio”, ha concluso Gratis.