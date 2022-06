La Hyundai Ioniq 5 diventa un taxi robot a guida autonoma a Seoul

In Corea del Sud Hyundai avvia il servizio di taxi robot con due Hyundai Ioniq 5, saranno operative dal lunedì al venerdì per massimo 3 passeggeri alla volta

Hyundai Motor Group ha annunciato l’accordo per la fornitura di un servizio di car-hailing chiamato RoboRide a Gangnam a Seoul, in Corea del Sud. I taxi robot Hyundai sono realizzati sulle Ioniq 5 elettriche con livello di guida autonoma 4 sviluppato internamente. Il servizio RoboRide sarà il primo progetto pilota con veicoli a guida autonoma ad operare a Gangnam, una delle aree più congestionate della metropolitana di Seoul, per cui Hyundai ha ottenuto un permesso speciale dal ministero dei Trasporti.

IL PRIMO PROGETTO DI ROBOT TAXI IN COREA CON HYUNDAI

Hyundai ha ottenuto un permesso temporaneo dal Ministero del Territorio, Infrastrutture e Trasporti (MOLIT) della Corea per il progetto di guida autonoma. Il gruppo sarà affiancato da una startup coreana che gestisce la piattaforma di mobilità per il trasporto di auto basata sull’intelligenza artificiale “iM”. Il ruolo della startup sarà quello di gestire le due Hyundai Ioniq 5 RoboRide con l’intelligenza artificiale iM. Si tratta di una fase sperimentale che – spiega Hyundai – potrebbe essere estesa in futuro.

I TAXI ROBOT HYUNDAI FUNZIONERANNO SOLO NEI GIORNI FERIALI

Il servizio RoboRide con i taxi robot Hyundai sarà operativo dalle 10:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, per ridurre al minimo eventuali disagi sulla strada. L’auto potrà trasportare al massimo fino a tre passeggeri in viaggio, considerando a parte un conducente che sarà sempre a bordo per intervenire in caso di necessità. “In Hyundai Motor Group, stiamo sviluppando una tecnologia di guida autonoma di livello 4 basata sull’Advanced Driving Support System (ADAS) sviluppato internamente “, ha affermato Woongjun Jang, Senior Vice President e Responsabile del Centro di guida autonoma di Hyundai Motor Group. “Prevediamo che questo servizio pilota RoboRide sarà un importante punto di svolta che ci consentirà di interiorizzare la tecnologia di guida autonoma”.

HYUNDAI ACCELERA SULLA GUIDA AUTONOMA E CONNESSA

La sperimentazione dei taxi robot Hyundai su strada permetterà di raccogliere dati preziosi sulla guida autonoma e sviluppare ulteriormente la tecnologia di guida autonoma di livello 4 in ambienti urbani complessi. Hyundai ha già collaborato con il governo metropolitano di Seoul per sviluppare un sistema di connettività dei segnali stradali con i veicoli autonomi e raccolto dati di guida dal 2019 testando la guida autonoma nell’area di Gangnam.