Indycar: la nuova telemetria velocizza i soccorsi in caso di incidente

Il mondo delle corse del motorsport ci ha mostrato come anche le competizioni più rischiose adottano continuamente soluzioni innovative per la sicurezza dei piloti. Una delle più recenti di cui vogliamo parlarvi è stata annunciata dalla Indycar, la massima categoria di gare auto a ruote scoperte negli USA. A partire dal campionato Indycar 2023, sarà impiegato un nuovo sistema di telemetria per rendere più veloci i soccorsi in caso di incidente. Ecco come funziona.

TELEMETRIA NELLE INDYCAR PER PRESTAZIONI E SICUREZZA

La Indycar riceverà il nuovo sistema di telemetria dallo stesso fornitore di dispositivi elettronici di sicurezza per Formula1, MotoGP, 24 Ore di Le Mans e altri campionati. Con questo nuovo sistema, saranno controllati e trasmessi centinaia di canali di dati dai sensori presenti sulle monoposto ai team e ai commissari di gara. Parte di questi dati sono analizzati per migliorare le prestazioni dal pilota, ottimizzare l’assetto dell’auto e monitorarne per prevenire guasti. Un’altra parte è invece dedicata al monitoraggio dei sistemi di sicurezza sulla vettura e la comunicazione di dati critici al Safety Team della Indycar e agli equipaggi di soccorso in caso di incidente.

DAL 2021 LA TELEMETRIA NELLA INDYCAR CON ACCELEROMETRI DA ORECCHIE

La partnership tra l’azienda fornitrice e la Indycar Series è iniziata nel 2021 con la fornitura di registratori di dati sugli incidenti e accelerometri per tappi da orecchie. Il sistema di marshalling elettronico che collega il controllo di gara e i pannelli delle bandiere dei commissari direttamente alle auto in pista, è stato introdotto la scorsa stagione dal Gran Premio GMR in poi e ha vinto il Louis Schwitzer Award per l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica.

NUOVA TELEMETRIA INDYCAR: PIU’ COMPATTA ED EFFICIENTE

Il nuovo sistema di telemetria funziona in combinazione con il marshalling elettronico preesistente. Il sistema all-in-one permette alla telemetria e ai sistemi di marshalling di riferirsi alla stessa fonte, quindi i dati sono gestiti localmente senza che vengano inviati fuori dal tracciato. Secondo l’azienda, questa soluzione aumenta l’affidabilità con minori rischi di interferenza tra diversi operatori e garantisce anche la sicurezza dei dati trasmessi. Con la combinazione dei due software sono necessari meno componenti in auto e cablaggi, quindi una soluzione più compatta e più facile da installare, configurare e manutenere.