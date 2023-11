Hyundai, largo ai robotaxi IONIQ 5 con Cruise fuori dai giochi

L’industria dei servizi di ride hailing con veicoli a guida autonoma sta per accogliere un nuovo protagonista che negli USA potrebbe avvantaggiarsi della recente uscita di scena di Cruise. L’avvio della produzione in serie del robotaxi IONIQ 5 da parte di Hyundai Motor Group e Motional presso l’Hyundai Motor Group Innovation Center di Singapore avviene in un momento storico caldo soprattutto negli Stati Uniti, alla luce dei recenti accadimenti con Cruise che ha temporaneamente fermato tutte le operazioni e visto le dimissioni del suo CEO. La partnership Hyundai-Motional, quindi, si presenta con una solida prospettiva per il futuro della mobilità autonoma che parte dalla produzione in serie del robotaxi IONIQ 5, dopo aver superato le verifiche di sicurezza.

IL ROBOTAXI IONIQ 5 E LA CERTIFICAZIONE FMVSS

Il robotaxi IONIQ 5 è il primo veicolo autonomo Hyundai completamente integrato al mondo a essere prodotto in serie con un sistema di produzione flessibile. Secondo il Costruttore, questo veicolo 100% elettrico rappresenta un passo avanti significativo, essendo uno dei primi veicoli autonomi di livello 4 SAE, il primo che non richiede la sorveglianza attiva del conducente tra i vari livelli di guida autonoma da 1 a 5, a essere certificato secondo gli standard federali statunitensi di sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS).

La certificazione secondo gli standard FMVSS è un riconoscimento dell’accuratezza nello sviluppo e nel collaudo del veicolo, della sua sicurezza e affidabilità. “È grazie alla forza della nostra collaborazione con Hyundai che siamo riusciti a sviluppare un robotaxi ai vertici del settore che soddisfa i rigorosi standard federali ed è pronto per la commercializzazione di massa”, ha dichiarato Karl Iagnemma, Presidente e CEO di Motional.

HMGICS: UN HUB DI INNOVAZIONE PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO

Il Motor Group Innovation Center Hyundai di Singapore (HMGICS) si pone come un catalizzatore per l’innovazione nella mobilità. Hong Bum Jung, CEO di HMGICS, ha dichiarato che “HMGICS è il primo hub di innovazione globale di Hyundai Motor Group e un banco di prova globale per la mobilità del futuro. La nostra missione è rivoluzionare la catena del valore della mobilità sviluppando e producendo forme avanzate e diversificate di soluzioni di mobilità. Con l’avvio della produzione del robotaxi IONIQ 5 in collaborazione con Motional, ci impegniamo in un percorso continuo di innovazione, con l’obiettivo di guidare il cambiamento di paradigma nel futuro della mobilità”.

ROBOTAXI IONIQ 5 IN SERVIZIO DAL 2024

La produzione del robotaxi IONIQ 5 è il risultato di una collaborazione già avviata da alcuni anni tra Motional e Hyundai Motor Group. Dopo diversi anni di sviluppo, prototipazione e test negli Stati Uniti e a Singapore, la flotta iniziale di robotaxi IONIQ 5 ha dimostrato un adeguato livello di maturità e affidabilità da consentire l’avvio della produzione in serie della tecnologia di guida autonoma. I primi robotaxi Hyundai saranno pronti per il servizio commerciale negli Stati Uniti a partire dal 2024.