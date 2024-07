Euro NCAP: furgoni più sicuri nelle nuove valutazioni ADAS

I risultati più recenti delle valutazioni Euro NCAP sui furgoni, evidenziando un notevole miglioramento nelle prestazioni dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) disponibili sui veicoli commerciali. Questa evoluzione rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza su strada e nell’adozione di tecnologie che finora erano prerogativa dei veicoli passeggeri.

LE VALUTAZIONI EURO NCAP SUGLI ADAS DI 17 FURGONI

Sette furgoni, pari al 40% dei veicoli testati, hanno ottenuto la prestigiosa valutazione Platinum di Euro NCAP, superando ampiamente le norme previste dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dell’Unione Europea (GSR2) entrato in vigore a luglio 2024. I veicoli che si sono distinti per questo riconoscimento sono:

Ford Transit Connect,

Ford Transit Courier,

Maxus eDELIVER 5,

Mercedes-Benz Vito,

Nissan Interstar,

Renault Master,

VW Caddy Cargo.

In totale, sono stati testati 17 veicoli, e tutti tranne uno hanno ottenuto una valutazione Platinum o Gold. Questo rappresenta un significativo miglioramento nella disponibilità di ADAS, poiché i produttori di veicoli si conformano alle nuove normative. Tuttavia, le valutazioni di Euro NCAP mirano a superare i requisiti del GSR2, spingendo i produttori a migliorare ulteriormente l’efficacia e le prestazioni dei loro sistemi di sicurezza.

FURGONI MERCEDES E FORD CON ADAS PIU’ EFFICACI

Particolarmente degni di nota sono stati il Mercedes-Benz Vito e il Ford Transit Courier, che hanno ottenuto punteggi eccellenti grazie all’adozione delle tecnologie più avanzate, comunemente presenti sulle auto passeggeri. Euro NCAP da tempo promuove l’uguaglianza tra le tecnologie ADAS installate su auto e sui veicoli commerciali, e questi risultati riflettono gli sforzi compiuti in tale direzione. Anche se non sempre funzionano in modo ineccepibile secondo l’ADAC. Di seguito i risultati degli altri 10 furgoni con ADAS valutati dall’Euro NCAP.

IL COMMENTO DI EURO NCAP SUI RISULTATI ADAS FURGONI

“È incoraggiante vedere che i produttori di veicoli stanno rispondendo alle nostre rigorose richieste e superando gli standard GSR2. Invitiamo i gestori di flotte a considerare i furgoni commerciali con valutazione Platinum di Euro NCAP. Questi veicoli offrono le migliori prestazioni in termini di sicurezza, prevenendo o mitigando la gravità degli incidenti e proteggendo la reputazione aziendale e i conducenti.”, ha dichiarato Michiel van Ratingen, Segretario Generale di Euro NCAP.