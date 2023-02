Come ridurre le vittime della strada in Europa in 5 mosse

All’indomani della pubblicazione dei dati preliminari sulle vittime della strada nel 2022 da parte della Commissione europea, l’ETSC (European Transport Safety Council) ha diffuso un vademecum indirizzato alla stessa UE e ai governi degli Stati membri con 5 misure da mettere in atto per raggiungere l’ambizioso obiettivo di dimezzare il numero di morti e feriti gravi da incidenti stradali nel 2030, rispetto alle cifre di inizio decennio. Scopriamo quali sono le mosse per ridurre le vittime della strada in Europa.

VITTIME DELLA STRADA IN EUROPA: NEL 2022 NUMERI ANCORA ALTI

Prima però diamo un’occhiata ai dati preliminari sugli incidenti mortali in Europa nel 2022 (sono considerati i 27 Stati membri dell’UE + i quattro Paesi AELS Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). L’anno scorso circa 20.600 persone sono morte in incidenti stradali, con un aumento del +3% rispetto al 2021 considerando però la ripresa dei livelli di traffico dopo la pandemia. Nel raffronto con l’ultimo anno pre-Covid, il 2019, si registra invece una diminuzione di 2.000 vittime (-10%). È quindi importante sottolineare che molti dei miglioramenti ottenuti durante il periodo pandemico (incluso un calo del -17% tra il 2019 e il 2020) non sono andati perduti.

Tuttavia i progressi sono stati molto disomogenei tra i vari Stati. Le diminuzioni maggiori, superiori al 30%, si sono avute in Lituania e Polonia, con la Danimarca che ha registrato anch’essa un calo del 23% di vittime. Al contrario, negli ultimi tre anni, il numero di vittime della strada in Paesi come Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia è rimasto piuttosto stabile o addirittura è aumentato. Ci sono poi dei casi limite di nazioni, per fortuna non troppo popolose, che hanno peggiorato i numeri in maniera tragica: a Malta nel 2022 le vittime di incidenti sono aumentate del +63% sul 2019 (e del +47% sulla media del triennio 2017-2019), in Islanda del +50%, in Svizzera del +44% e in Lussemburgo del +18%.

Ribadiamo comunque che i dati del 2022 sono preliminari per la maggior parte dei Paesi e soggetti a modifiche. I dati definitivi saranno pubblicati nell’autunno 2023.

Alla luce di questi numeri l’obiettivo dell’UE e delle Nazioni Unite di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2030 rispetto alle cifre del 2019 appare difficilmente raggiungibile. I progressi, come abbiamo visto, ci sono, ma risultano troppo lenti. Come si può vedere dalla seguente tabella (click sull’immagine per visualizzarla più grande) visto che nel 2019 le vittime sono state 22.800, nel 2030 per centrare il traguardo occorrerebbe portare i decessi a 11.400. Praticamente impossibile ai ritmi attuali, bisogna impegnarsi di più.

COME RIDURRE LE VITTIME DELLA STRADA IN EUROPA: I 5 SUGGERIMENTI DELL’ETSC

Proprio nell’ottica di aumentare la sicurezza stradale e provare a raggiungere l’obiettivo 2030, l’European Transport Safety Council o ETSC, l’ente no-profit indipendente che dal 1993 opera per la diminuzione del numero di morti e feriti sulle strade in Europa, ha pubblicato un rapporto con 5 suggerimenti che istituzioni europee e governi nazionali dovrebbero seguire per ridurre le vittime della strada. Eccoli in successione: