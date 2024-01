BMW al CES 2024: con Valeo il parcheggio autonomo L4

BMW Group e Valeo hanno unito le forze in una partnership strategica, puntando allo sviluppo di soluzioni di parcheggio automatizzato di nuova generazione, raggiungendo il livello 4. Tra le innovazioni presentate al Consumer Electronic Show (CES) 2024 emerge il parcheggio valet automatizzato (AVP), un sistema che promette di trasformare radicalmente l’esperienza di parcheggio automobilistica. Ecco di cosa si tratta.

PARCHEGGIO BMW VALET AUTOMATIZZATO L4: COME FUNZIONA

Nel contesto del parcheggio valet automatizzato, il cliente può comodamente lasciare il veicolo in una zona di consegna designata. Da qui, il veicolo intraprende autonomamente la ricerca di un parcheggio disponibile, si manovra nello spazio assegnato e, al termine, può anche fare ritorno alla zona di ritiro per essere prontamente recuperato dal conducente. Le tecnologie utilizzate che rendono possibile questa esperienza includono sistemi di guida autonoma BMW e l’architettura che permette il controllo da remoto.

BMW AL CES 2024: SPERIMENTARE IL FUTURO DEL PARCHEGGIO

I partecipanti al CES 2024 avranno l’opportunità unica di sperimentare in anteprima il parcheggio valet comandato da remoto. BMW spiega che questa “teleoperazione” offre un controllo completo in situazioni complesse, superando le sfide che possono presentarsi in ambienti complessi o sconosciuti. Con l’ausilio di una tecnologia sofisticata e delle immagini delle telecamere in diretta, il teleoperatore è in grado di guidare il veicolo nel modo corretto, rendendo il parcheggio e il recupero un processo controllato.

FUTURE APPLICAZIONI: OLTRE IL PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO CON BMW

Le potenziali applicazioni di questa tecnologia si estendono ben oltre il parcheggio quotidiano. Eventi, aeroporti e il settore della logistica potrebbero beneficiare enormemente dall’implementazione del parcheggio valet comandato da remoto. L’evoluzione di queste soluzioni promette di ridefinire il nostro approccio al parcheggio e alla gestione dei veicoli in vari contesti, anticipando un futuro automobilistico sempre più automatizzato.