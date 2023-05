Autopilot Tesla difettoso, trapela la verità dalle email riservate

L’Autopilot Tesla non è ciò che i clienti credono di poter avere, grossomodo è quanto sostiene il portale Handelsblatt. Il terremoto si è scatenato con la fuga di email riservate che il quotidiano tedesco ha ottenuto da una fonte anonima. Si tratterebbe di una mole di oltre 23 mila file interni all’azienda in cui si parla dei problemi alla guida autonoma Tesla e delle denunce dei clienti.

GUIDA AUTONOMA TESLA FSD NON RICONOSCE ANCORA I PEDONI

Tesla sta sviluppando il sistema di guida autonoma FSD Beta (Full Selfdriving Beta), ormai giunto alla versione 11.4.2. Ma nonostante le promesse di migliorare i bug grazie alla flotta di clienti che sta collaudando il software per la Casa, ci sono video che mostrano ancora pericolose situazioni. InsideEVs ad esempio ha pubblicato un video nei giorni scorsi in cui si vede la Tesla in FSD Mode, che ignora completamente i pedoni sulle strisce pedonali. Questa è solo una delle più recenti denunce video dei difetti della Guida autonoma e secondo il quotidiano tedesco, Tesla avrebbe fatto di tutto per ridimensionare i timori sui problemi dell’Autopilot.

I PROBLEMI ALL’AUTOPILOT TESLA: LE RIVELAZIONI DEL PORTALE HANDELSBLATT

Il quotidiano tedesco Handelsblatt afferma di aver ottenuto circa 100 Gb di email interne e riservate di Tesla, da una fonte anonima, che parlano dei problemi gravi della guida autonoma. L’autenticità delle email sarebbe stata confermata anche dal Fraunhofer Institute for Information Protection che avrebbe escluso tracce di manomissione. A quanto pare la Casa auto avrebbe anche cercato di fermare la pubblicazione delle informazioni top secret, finanche a minacciare il quotidiano di fargli causa per furto di dati. Dalle comunicazioni emergerebbero gravi criticità lamentate dai clienti e una gestione reale che si scontra con le dichiarazioni pubbliche del CEO sull’affidabilità della guida autonoma. L’imponente database della Casa auto riporta almeno:

2400 reclami di accelerazione spontanea;

di accelerazione spontanea; 1500 problemi di frenata , di cui 139 casi di frenata di emergenza involontaria, più nota come frenata fantasma Tesla, di cui abbiamo già parlato;

, di cui 139 casi di frenata di emergenza involontaria, più nota come frenata fantasma Tesla, di cui abbiamo già parlato; 383 segnalazioni errate di avvisi di collisione.

LE DENUNCE DEI CLIENTI TESLA SULL’AUTOPILOT CONFERMATE

Questi dati si riferirebbero ad eventi avvenuti tra il 2015 e il 2022, su Tesla vendute in Europa, USA e ASIA. Il quotidiano avrebbe ricevuto conferma anche da alcuni clienti Tesla contattati direttamente. Molti hanno spiegato che alle email scritte, i dipendenti Tesla hanno risposto sempre verbalmente, come se stessero evitando di lasciare tracce scritte. Altri clienti hanno mostrato anche i video degli episodi denunciati e hanno dichiarato di aver venduto l’auto o cercato di restituirla alla Casa. È sicuramente preoccupante una delle tante dichiarazioni raccolte: “Il mio pilota automatico mi ha quasi ucciso”.