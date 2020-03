Auto per 3 seggiolini bimbi sul sedile posteriore: la lista dei modelli 2020

Trasportare più di 2 bambini in auto è possibile solo con alcuni modelli: ecco la lista delle auto 2020 per 3 seggiolini bimbi sul sedile posteriore

Acquistare apposta un’auto per 3 seggiolini bimbi sul sedile posteriore può essere un’impresa ardua, a meno di scendere a compromessi sul modello e sul segmento. La compatibilità delle auto con il trasporto di più di due bambini nel seggiolino infatti è da sempre una limitazione per la scelta dell’auto adatta a famiglie numerose. L’ADAC ha pubblicato il risultato dei test e la lista dei modelli che possono trasportare più almeno 3 bambini tutti sul sedile posteriore con Isofix.

TRASPORTARE BAMBINI E’ PIU’ FACILE CON SUV ED MPV

Le auto adatte per trasportare 3 seggiolini sul sedile posteriore non sono tante, ma in alcuni casi è possibile trovare dei compromessi che non siano limitativi della sicurezza dei bambini in auto. Scegliere l’auto adatta a 3 bambini comporta però restringere la lista delle possibili auto a non molti modelli, per lo più grossi SUV, MPV o Monovolume. Il limite che sembrerebbe a volte casuale tra una marca e l’altra di veicoli è invece fisico. Nel test di 332 auto, l’ADAC ha verificato che speso non c’è spazio per montare 3 seggiolini con Isofix uno accanto all’altro. Questo perché il montaggio Isofix non concede alcuna tolleranza laterale e in seconda analisi, per l’ADAC, le protezioni laterali dei seggiolini sono sempre più generose.

LE AUTO PER 3 SEGGIOLINI ISOFIX

Tra le auto per 3 seggiolini bimbi sul sedile posteriore, tutti vicini, solo 12 auto hanno 3 attacchi Isofix tutti vicini:

– Audi Q7

– Citroën Berlingo (III)

– Citroën Spacetourer

– Opel Combo (E)

– Opel Zafira Life

– Peugeot 5008

– Peugeot Rifter

– Peugeot Traveller

– Renault Espace (V)

– Seat Alhambra

– Toyota Pro Ace Verso

– Volkswagen Sharan

LE AUTO COMPATIBILI AL TRASPORTO DI PIU’ DI 2 BAMBINI

Trasportare più di due seggiolini in auto risulterebbe molto più facile, se lo spazio sul divano lo permette con i modelli di seggiolini che si montano con la cintura a 3 punti. Questi infatti si possono posizionare liberamente sul divano ma richiedono anche maggiore attenzione a non commettere errori come nel video qui sopra. Trasportare 3 bambini sulla maggior parte delle auto comporta la compatibilità con il posto anteriore lato passeggero o il montaggio sulla terza fila di sedili, se prevista. Esiste poi una versione ibrida di Isofix-Latch, un’estensione dell’Isofix che permette di spostare il seggiolino lateralmente, ma disponibile solo su pochi modelli di seggioli. Prima di scegliere l’auto nuova è opportuno verificare sempre anche provando a montare i seggiolini che sia l’auto adatta a trasportare 3 bambini contemporaneamente. Oppure verificate qui la lista dei modelli di auto aggiornata con le compatibilità tra seggiolini e auto più recenti.