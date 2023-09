Auto connesse: 640 milioni entro il 2027, oltre +80% globalmente

Entro la fine del 2023 saranno oltre 350 milioni le auto connesse in circolazione nel mondo, in crescita del 18% rispetto al 2022. Queste previsioni derivano da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec sulla base di uno studio condotto dal gruppo di ricerca e consulenza tecnologica britannico Omdia.

La connettività è uno degli argomenti chiave del nuovo Report "Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani"

AUTO CONNESSE NEL MONDO: LE PREVISIONI OMDIA AL 2027

Tornando allo studio presentato dall’Osservatorio Autopromotec, secondo la ricerca, il numero di veicoli connessi in circolazione, ossia i mezzi dotati di soluzioni di connettività mobile in grado di assistere il conducente e fornire informazioni in tempo reale, è destinato a raddoppiare in pochi anni:

Entro il 2023 è attesa una crescita del +18% a oltre 350 milioni di auto connesse in circolazione nel mondo.

è attesa una crescita del in circolazione nel mondo. Nel 2025 , circa 500 milioni .

, circa . Nel 2030, saranno 640 milioni.

“Le auto connesse possono ricevere informazioni su traffico e diagnostica, oltre a interagire con le infrastrutture stradali e viaggiare in interconnessione con altri veicoli. Inoltre sono dotate di numerosi schermi nella parte anteriore e posteriore dell’abitacolo, le cui dimensioni si prevede aumenteranno per agevolare la fruizione di servizi video e di intrattenimento. Le tecnologie per garantire la connessione diventeranno sempre più diffuse e comporteranno quindi investimenti da parte delle case automobilistiche, ma anche da parte del mondo dell’autoriparazione”, afferma l’Osservatorio Autopromotec.

L'IAM dovrà quindi prepararsi a nuove sfide sul versante digitale ed essere in grado di padroneggiare competenze trasversali, sempre più in chiave tecnologica. Questo cambiamento avviato dalle Case automobilistiche riguarda già e lo farà sempre più da vicino anche il settore dell'autoriparazione.