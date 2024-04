Airbag salva pedoni sui Tram: ecco il video dei test a Zurigo

Gli incidenti con persone investite dai Tram a Zurigo sono diventati sempre più frequenti con la diffusione della micro mobilità, così l’azienda di trasporto pubblico locale Verkehrsbetriebe Zürich ha pensato di rimediare con una soluzione. La collaborazione tra VBZ e Alstom, società che produce i Tram, ha dato il via alla sperimentazione di un airbag salva pedoni per tram. I test di questa tecnologia pionieristica, di cui vi mostriamo il video nei prossimi paragrafi, stanno procedendo con successo e presto sarà installata sui primi Tram svizzeri in servizio.

COME FUNZIONA L’AIRBAG SALVA PEDONI PER I TRAM: IL VIDEO

La rivista specializzata Railway riporta le dichiarazioni di Marcel Kuntz, responsabile del progetto, che ha spiegato il funzionamento degli airbag per Tram. “Si attiveranno poco prima di un’imminente collisione, offrendo un’efficace protezione per ridurre le conseguenze degli incidenti. Questa innovazione si basa sull’uso di sensori posizionati nella cabina di guida, i quali rileveranno i segnali di attivazione in tempo reale”.

La soluzione definitiva, a cui l’azienda Alstom sta apportando ulteriori miglioramenti prima dell’adozione in serie, deriva da una sperimentazione che va avanti da dicembre 2021. Il magazine Ticinonline, ricorda infatti che la Società dei trasporti di Zurigo, ha annunciato la conclusione della sperimentazione entro l’estate 2024. Ma nel video di seguito possiamo mostrarvi già come funziona l’airbag salva pedoni per Tram nei test.

LAVORI IN CORSO PER MIGLIORARE LA TECNOLOGIA AIRBAG

Prima della sua produzione in serie, il sistema dovrebbe ricevere delle migliorie individuate nel corso della sperimentazione. La società Alstom sta concentrando gli sforzi sul perfezionamento della tecnologia per aumentare la velocità di attivazione degli airbag e sviluppare un meccanismo di chiusura rapida. Sono le specifiche principali da adottare affinché, in caso di attivazione, il Tram possa riprendere immediatamente la normale operatività, compatibilmente alla dinamica dell’incidente e alla presenza o meno di feriti.

LA SOLUZIONE AIRBAG SUI PRIMI 110 TRAM

Una volta apportate le modifiche Alstom prevede di brevettare l’airbag per Tram in anticipo su una richiesta che potrebbe arrivare anche da altre città, turistiche e non, dove c’è un’elevata densità di utenti, tra pedoni e conducenti di monopattini. Inizialmente dovrebbero essere equipaggiati 110 Tram ordinati con questo nuovo sistema airbag.

L’idea è sicuramente lodevole, anche se il problema andrebbe affrontato da più parti, sensibilizzando anche i pedoni a prestare la necessaria attenzione prima di attraversare, evitando comportamenti pericolosi, come camminare guardando lo smartphone, indossare grandi cuffie per ascoltare musica e attraversare con il semaforo rosso, di corsa o senza controllare se stanno arrivando altri veicoli.