Waymo: richiama i robotaxi dopo il secondo incidente in pochi mesi

Waymo è tra le società maggiormente impegnate nel settore dei veicoli a guida autonoma, con un servizio attivo di robotaxi in molte città. Proprio a causa dei ripetuti incidenti che si sono verificati ha recentemente annunciato un richiamo volontario del software di tutti i suoi 672 robotaxi. Questo intervento si è reso necessario a seguito di un incidente avvenuto il 21 maggio a Phoenix, dove un taxi Waymo ha colpito un palo della luce durante una manovra a bassa velocità. Fortunatamente, non c’erano passeggeri a bordo e non si sono verificati feriti, ma l’evento ha evidenziato una criticità nel sistema di guida autonoma che la società ha deciso di affrontare immediatamente.

L’INCIDENTE E IL DIFETTO DI SOFTWARE SUI TAXI WAYMO

Secondo il rapporto della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’incidente è stato causato da un difetto del software che gestisce le manovre di pullover, cioè quando l’auto cambia corsia per evitare un altro veicolo lento o fermo davanti, in presenza di “oggetti simili a un palo” senza un bordo stradale definito. Waymo ha rilevato che il problema era presente in tutta la sua flotta, stimando che il 100% dei veicoli potesse essere potenzialmente affetto dallo stesso difetto. Questo ha portato alla decisione di richiamare il software per garantire la massima sicurezza.

LA RISPOSTA DI WAYMO SUL RICHIAMO DEI ROBOTAXI

In una dichiarazione rilasciata a NBC News, Katherine Barna, portavoce di Waymo, ha affermato: “A seguito di un evento avvenuto il 21 maggio a Phoenix, abbiamo scelto di presentare un richiamo volontario di software presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per affrontare un problema di mappatura e software. Abbiamo già implementato gli aggiornamenti software su tutta la nostra flotta e ciò non influisce sulle nostre operazioni attuali”.

Non è la prima volta che Waymo richiama il suo software. Nel febbraio di quest’anno, la società aveva già emesso un richiamo volontario dopo che due dei suoi robotaxi si erano schiantati contro lo stesso camioncino a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Questo episodio aveva già sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei veicoli a guida autonoma. Diverso il caso del Taxi Cruise, che ha portato al ferimento di un pedone investito e allo stop dei test su strada senza conducente.

DUBBI SULLA SULLA SICUREZZA DELLA GUIDA AUTONOMA

Le auto a guida autonoma sono spesso criticate per i problemi di sicurezza. Un’analisi della NHTSA di aprile ha rilevato che un “gap critico di sicurezza” nel sistema Autopilot di Tesla ha contribuito ad almeno 467 incidenti. Questi dati evidenziano le criticità che le tecnologie di guida autonoma devono affrontare per garantire la sicurezza stradale, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, condizioni meteo avverse o situazioni stradali uniche che si scoprono durante i test su strada.