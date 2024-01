Toyota sconsiglia l’uso delle auto con gli airbag difettosi Takata

Toyota ha emesso un avviso per i clienti USA di non guidare alcuni modelli prodotti circa 20 anni fa, equipaggiati con gli airbag Takata difettosi. Si tratta di una misura di sicurezza adottata già da altre Case auto, motivata da preoccupazioni sulla sicurezza delle auto più vecchie che non sono state ancora richiamate. Lo scandalo degli airbag Takata ha portato l’azienda al fallimento per gli esorbitanti costi dei richiami scaturiti dopo le indagini dell’NHTSA. L’agenzia governativa USA stima che in totale sono circa 67 milioni gli airbag Takata sottoposti al richiamo.

I RISCHI DI LESIONI DEGLI AIRBAG TAKATA

Nella nota ufficiale Toyota, il Costruttore ricorda che a causa dell’età aumenta la probabilità di ferite gravi o morte in caso di incidente con auto dotate di airbag Takata difettosi che non sono ancora stati sostituiti. “L’esposizione a lungo termine a calore e umidità elevati può causare l’esplosione di questi airbag quando vengono attivati”, scrive l’NHTSA. Gli airbag possono attivarsi anche in caso di incidente ma con un funzionamento compromesso dall’instabilità della carica di propellente. In tal caso il contenitore metallico può rompersi e proiettare frammenti metallici sugli occupanti.

DIVIETO DI GUIDA PER 50 MILA AUTO TOYOTA CON GLI AIRBAG TAKATA DIFETTOSI

L’esplosione potenzialmente letale degli airbag Takata ha costretto molti Costruttori a richiamare milioni di auto, ma non tutti i proprietari hanno aderito all’invito di recarsi in officina. Toyota ha infatti identificato anche 50 mila auto prodotte oltre 20 anni fa, che invita a non guidare finché non si procede alla sostituzione degli airbag. Si tratta di 3 modelli molto diffusi:

Corolla del 2003-2004

del 2003-2004 Corolla Matrix del 2003-2004

del 2003-2004 RAV4 del 2004-2005

LA LETTERA TOYOTA AI CLIENTI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG TAKATA

“A causa dell’età dei veicoli, se l’airbag si attiva, è più probabile che una parte all’interno esploda e spari frammenti metallici taglienti che potrebbero causare LESIONI GRAVI o MORTE al conducente o ai passeggeri. I proprietari NON DEVONO GUIDARE questi veicoli fino a quando non sarà stata effettuata la riparazione GRATUITA”. Per facilitare le operazioni di ripristino sono state predisposte diverse opzioni per i clienti, a conferma della gravità del difetto. I clienti USA possono: