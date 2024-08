Toyota: richiamo “faidate” per 34 mila proprietari di diversi modelli

Toyota ha recentemente emesso un richiamo che coinvolge ben 33.848 veicoli di 23 diversi modelli, praticamente quasi l’intera gamma attualmente disponibile sul mercato USA. Tuttavia, a differenza di quanto si potrebbe pensare, il richiamo non è stato causato da problemi meccanici o da malfunzionamenti del software, bensì da un errore nelle etichette con i dati di peso e massa trasportabile.

IL MOTIVO DEL RICHIAMO TOYOTA PER 23 MODELLI NEGLI USA

Secondo quanto dichiarato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’entità coinvolta in questo richiamo, ufficialmente emesso il 23 luglio, è la Gulf States Toyota, Inc., una società con sede in Texas specializzata nella distribuzione di veicoli e accessori Toyota. Quando vengono aggiunti accessori a un veicolo, come anche l’installazione del gancio di traino o il montaggio dell’impianto GPL, è necessario aggiornare le etichette con le nuove capacità di carico. Se ciò non avviene “Nel peggiore dei casi, un conducente può inconsapevolmente sovraccaricare il veicolo, il che potrebbe aumentare il rischio di incidente”, scrive l’NHTSA.

L’indagine condotta a giugno ha permesso di scoprire un veicolo con un’etichetta riportante dati errati. A seguito di un’analisi più approfondita Toyota ha scoperto che “errori di programmazione hanno causato l’utilizzo di pesi non corretti per vari componenti accessori”. Il problema riguarda 23 modelli Toyota costruiti tra il 2023 e il 2024.

TOYOTA INVIERA’ EMAIL E ADESIVO CORRETTO A CASA

Per fortuna, la soluzione a questo problema è estremamente semplice. Toyota invierà gratuitamente nuove etichette corrette tramite raccomandata ai proprietari dei veicoli interessati. La notifica ai proprietari, con le etichette aggiornate, inizierà a partire dal 16 settembre 2024. L’NHTSA infatti riporta che “GST avviserà i proprietari via e-mail del problema. La lettera ai proprietari includerà un’etichetta sostitutiva aggiornata con la capacità di carico e istruzioni dettagliate per la sostituzione. GST offrirà anche la sostituzione gratuita di questa etichetta presso qualsiasi concessionario Toyota.”

RICHIAMO TOYOTA FAI DA TE: QUANTI LO FARANNO?

Questo richiamo, sebbene non comporti rischi immediati per la sicurezza, nasconde l’importanza di una corretta gestione delle informazioni tecniche, soprattutto quando si tratta di dati che possono influire sulla sicurezza del veicolo e dei suoi occupanti. Nel caso di Toyota, si tratta solo di sostituire un’etichetta adesiva, ma fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell’auto. Tuttavia, il ben noto richiamo delle auto diesel Volkswagen, ha dimostrato come spesso i proprietari decidono di ignorare un richiamo, soprattutto quando non ne comprendono l’importanza o quando lo reputano solo una perdita di tempo. Quindi, perché affidarsi alla collaborazione dei proprietari, anziché richiamare tutte le auto in officina?!